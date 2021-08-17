«Единая Россия» хочет запретить искусственный интеллект в медицине, образовании и кадрах

Члены «Единой России» увидели угрозу распространения искусственного интеллекта в медицине, образовании, сфере труда и других областях. Они предложили полностью запретить его использование в отраслях, которые затрагивают конституционные права россиян.

Бойкот искусственному интеллекту

Партия «Единая Россия» увидела риски распространения и развития в России искусственного интеллекта, пишет РБК со ссылкой на двух неназванных членов партии. Ее представители выступили с предложением о полном запрете государству передавать ключевые функции и право принятия решения от человека искусственному интеллекту и цифровым платформам.

Запрет касается целого ряда областей, где может применяться (и применяется) искусственный интеллект. Каждая из них, со слов представителей «Единой России», затрагивает конституционные права граждан.

В первую очередь были названы образование и медицина. Также бойкот искусственному интеллекту предложено объявить в сферах юриспруденции, собственности, права на труд и ряде других областей.

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Необходимость запрета искусственного интеллекта прописана в так называемом «Цифровом манифесте» партии. Документ, по данным РБК, планируется к принятию 17 августа 2021 г. в рамках экспертной сессии «Цифровое будущее страны».

Искусственный интеллект повсюду

По оценке представителей «Единой России», на 17 августа 2021 г. искусственный интеллект использовался в России во многих сферах деятельности. Например, нейросети в настоящее время применяются банками при принятии решений о выдаче кредитов. Также они оказывают помощь при подготовке документов для судебных решений.

Источник РБК в партии сообщил, что раньше банки использовали искусственный интеллект в качестве помощника при принятии решений об одобрении или отказе в займе. Сейчас же алгоритмы способны самостоятельно, без помощи персонала, решать эти вопросы. Не исключено, что в будущем то же начнется и в российской судебной практике.

Неназванный представитель «Единой России» привел в пример использование нейросетей и при отборе кандидатов на ту или иную вакансию и принимает решение о найме того или иного человека. «Робот проводит собеседование, и человек иногда даже не знает, что это робот», – сообщил он РБК.

В российской сфере труда искусственный интеллект действительно используется, притом на протяжении нескольких лет. Например, еще в ноябре 2019 г. в России был впервые внедрен робот, подбирающий персонал по местоположению. CNews писал, что его запустила московская сеть автозаправочных станций «Нефтьмагистраль». Эта сеть также использует систему холодного поиска для увеличения потока кандидатов: робот сам ищет подходящие резюме и приглашает найденных кандидатов на собеседование.

Также с августа 2017 г. оператор МТС использует для подбора персонала робота-рекрутера «Вера» – искусственного интеллекта на основе самообучающейся нейросети. Его разработала отечественная компания Stafory. Как сообщал CNews, в апреле 2019 г. «Вера» стала предметом спора между Stafory и порталом HeadHunter. По словам основателя Stafory, портал препятстовал продвижению разработанного им искусственного интеллекта.

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Примером использования искусственного интеллекта в российской медицине может служить сервис по определению вероятного диагноза, запущенный в конце 2020 г. Подключенные к нему нейросети позволяют поставить диагноз, основываясь на симптомах, которые пользователь может перечислить им в свободной форме. На момент запуска точность постановки диагноза варьировалась от 75% до 91% и зависела от степени подробности описания, предоставляемого пользователем. Разработкой занимались дочерние компании Сбербанка.

В июле 2020 г. Сервис «Сберздоровье» и облачная платформа SberCloud, входящие в экосистему Сбербанка, запустили совместный проект по распознаванию снимков компьютерной томографии легких. В основе лежат алгоритмы искусственного интеллекта разработанные в Лаборатории по искусственному интеллекту Сбербанка.

Сервис работает на вычислительных мощностях суперкомпьютера «Кристофари» компании SberCloud. Пользователь может загрузить в него свой КТ-снимок и получить его расшифровку в течение 5-10 минут. Результат придет на почту и в интерфейс сервиса после завершения анализа.

Что еще хочет запретить «Единая Россия»

«Цифровой манифест» «Единой России» содержит ряд пунктов с пометкой «запретить». В частности, его авторы предлагают запретить «внеправовые средства цифровой оценки и дискриминации граждан, помимо законов и суда, такие как социальные рейтинги, цифровые траектории, нарушающие равенство граждан перед законом».

Авторы манифеста вынесли предложение по созданию «законодательных оснований», необходимых для выявления и блокировки «во всех цифровых средах» пользовательских страниц и сообществ с различным «деструктивным» контентом. Под ним они подразумевают школьные расстрелы, пропаганду ЛГБТ, торговлю запрещенными препаратами и т. д. Также предлагается блокировать аккаунты и сообщества, имеющие отношение к криминальным субкультурам и атакующие национальные и семейные ценности.

Манифест нуждается в доработке

В своем нынешнем виде «Цифровой манифест» «Единой России» требует доработки. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн, один из авторов «закона о приземлении» иностранных интернет-компаний.

Со слов неназванного источника РБК, приближенного к «Единой России», манифест «формирует основу, из которой будут исходить наши представители во власти при обсуждении и принятии решений». Он добавил, «Цифровой манифест», как и любой подобный документ, представляет собой декларацию позиции.