Через «Яндекс.заправки» теперь можно заряжать электромобили

«Яндекс.заправки» подключили первые зарядные станции для электромобилей. Шесть станций с программным обеспечением сервиса произведены российской компанией Rewatt и расположены на парковке Даниловского рынка. Теперь посетители могут зарядить там свой автомобиль, пока занимаются покупками. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Rewatt стала первым партнером «Яндекс.заправок» среди производителей зарядных станций. Зарядиться на электрозаправке может бесплатно любой автовладелец. Для этого достаточно подъехать к свободной станции и подключить коннектор к зарядному порту электромобиля.

«Электромобили – уже реальность, и мы хотим помочь их владельцам быстро находить станции и с удобством заряжаться. Помимо этого, хочется поддержать развитие инфраструктуры в целом, это поможет популяризации более экологичного транспорта. Зарядки около торговых центров и других мест, где люди проводят много времени, – хорошее решение. Водителю не нужно специально ждать, пока его электромобиль зарядится. Можно потратить это время на развлечения, покупки и другие дела. Мы начали с Даниловского рынка и планируем увеличивать количество локаций», – сказал Артем Прудников, руководитель «Яндекс.заправок».

Для удобства водителей зарядные станции добавят на отдельный слой приложения «Яндекс.заправок». Там можно будет не только узнать расположение электрозаправок и свободны ли они, но и построить до них маршрут.

«Яндекс.заправки» – это сервис, который помогает водителям во всем, что связано с заправкой автомобиля. К нему уже подключено более 8000 АЗС по всей России. Среди них – станции сетей «Роснефть», BP, «Шелл». Сервисом уже пользуется более 1 млн автомобилистов, они оплачивают там топливо на сумму более 5 млрд руб. в месяц.

Даниловский рынок — старейший рынок Москвы. В основе — торговля свежими и разнообразными продуктами, которая дополняется концепциями бистро, сезонными ярмарками и гастрономическими фестивалями.