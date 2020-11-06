Водители заправляются через «Яндекс.Заправки» 100 тысяч раз в день

«Яндекс» сообщил о том, что количество оплат топлива в «Яндекс.Заправках» в третьем квартале достигло 100 тысяч в день. Всего пользователи заправились через сервис 7 млн раз — это на 61 % больше, чем по итогам второго квартала.

Суммарно в третьем квартале пользователи заплатили за топливо через «Яндекс» 6,8 млрд рублей, что на 79 % больше, чем во втором, и на 338 % больше, чем год назад.

Пролив достиг 167 млн литров. В том числе и за счёт корпоративного сегмента. В третьем квартале таксисты и водители компаний залили 88 млн литров. По сравнению с прошлым кварталом они приобрели вдвое больше топлива.

«С марта 2020 года пролив в Москве вырос на 300 %, а в других регионах — на 200 %, — рассказал Артём Прудников, руководитель «Яндекс.Заправок». — Кроме того, мы увеличили и количество АЗС. За квартал добавилась тысяча, и сейчас в сервисе 6671 станция. С Яндекс.Заправками работает уже 25 % АЗС в России. И до конца года планируем подключить около 400 АЗС. А ещё благодаря подключению сетей компании “Роснефть” в этом году мы вышли в новые регионы: Ростов, Самару и их области, Краснодарский край, Башкирию и другие».

«С учетом текущей ситуации мы отмечаем высокую востребованность бесконтактной оплаты топлива и потенциал развития других дистанционных сервисов, — сказал Аврил Конрой, вице-президент по развитию розничного бизнеса НК «Роснефть». — С 1 октября 2020 года мы интегрировали программы лояльности Семейная Команда и BP Club в мобильный сервис «Яндекс.Заправки». Теперь клиент, оплачивая топливо в приложении, может привязать свою карту лояльности и получать баллы за каждую дистанционную заправку».

«Яндекс.Заправки» — сервис, с которым водители могут оплачивать топливо, не выходя из машины. Он есть в отдельном приложении, а также в «Яндекс.Картах», «Навигаторе» и «Яндекс.Браузере».