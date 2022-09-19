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В «Яндекс заправках» появилась оплата моек

«Яндекс заправки» начали подключать к сервису мойки — сейчас доступно около 100 станций самообслуживания в Москве и Московской области, а также Красноярске. Теперь в приложении водители могут находить удобные им станции и оплачивать их услуги. Количество подключенных моек будет увеличиваться. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Так водители могут решать больше связанных с машиной задач в одном уже привычном сервисе. На мойке достаточно открыть приложение, указать там номер бокса, сумму и подтвердить оплату. При этом не придётся идти в кассу или искать наличные. А если мойки находятся рядом с АЗС, водитель может сначала заправиться, а потом помыть машину — или наоборот.

Сейчас мойки доступны только в приложении «Яндекс заправки» для автомобилистов и корпоративных клиентов. Для удобства в нем добавлен отдельный фильтр, чтобы поиск ближайшей станции был простым и комфортным. Скоро опция станет доступна в «Картах» и «Навигаторе», а также приложении для водителей, которые выполняют заказы пользователей «Яндекс Go».

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«Яндекс заправки» — сервис, который помогает водителям находить АЗС по пути, оплачивать топливо и омывайку, не выходя из машины, получать скидки и бонусы топливных сетей.

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