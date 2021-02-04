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В «Яндекс.Заправках» появилась оплата стеклоомывающей жидкости

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В «Яндекс.Заправках» появилась оплата стеклоомывающей жидкости. В Москве, Ярославле и Екатеринбурге к сервису подключились 120 автоматических станций Gartex с омывайкой. Вскоре их число вырастет до 200 — это примерно треть всех таких станций в России.

Gartex — это аппараты для налива омывайки, которые стоят по городу. К ним можно подъехать в любой момент и залить столько жидкости, сколько нужно. Это бывает удобнее, чем покупать ее в магазине — точно не придется возить полупустые бутылки в багажнике.

Новая услуга уже доступна в приложении «Яндекс.Заправки». Позже она появится в «Яндекс.Навигаторе» и «Яндекс.Картах». Теперь водители смогут не только заправляться, но и заливать омывающую жидкость с помощью привычных им приложений «Яндекса».

Как и топливо, омывайку можно оплачивать баллами «Яндекс.Плюса». Для этого нужно оформить на него подписку.

«Омывающая жидкость нужна водителям не меньше топлива. Три сезона из четырех из-за морозов и заморозков в бачок нельзя заливать воду. Но мыть стекла нужно часто, так как идут дожди или снег и на дорогах грязно. Да и летом омывайка работает лучше, чем обычная вода – водители это знают. Мы решили помочь им с комфортом покупать омывайку. Теперь, когда потребуется пополнить ее запасы, можно в приложении и построить маршрут до ближайшей станции Gartex, и оплатить нужное количество литров», — сказал Артем Прудников, руководитель «Яндекс.Заправок».

С подключением станций Gartex сервис продолжает двигаться к полноценной экосистеме и «оцифровывать» процессы, связанные с топливом, АЗС и обслуживанием автомобиля. Сейчас кроме оплаты заправки и омывайки, там можно сравнивать цены на станциях по маршруту, заказывать еду, подключать программы лояльности топливных сетей.

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