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«Яндекс.заправки» запустили оплату топлива через «Систему быстрых платежей»

Оплата топлива через СБП заработала в отдельном приложении «Яндекс.заправок», а также в основных водительских приложениях «Яндекса» — «Картах» и «Навигаторе». Это открыло к СБП доступ 37 млн автомобилистов, ежемесячно использующим сервисы.

С ноября 2021 г., пока новый способ тестировали водители приложения «Заправок», им воспользовались 70 тыс. водителей. Они заправились с СБП 115 тыс. раз — более чем на 150 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Водителям удобно пользоваться «Системой быстрых платежей», так как не нужно привязывать банковскую карту к приложениям или системам Google Pay и Apple Pay. Кроме того, если топлива залили меньше, чем оплачено — так бывает, когда в баке не хватило места — сдача вернется почти мгновенно.

«СБП упрощает для водителей привычный процесс бесконтактной заправки, — сказал Артем Прудников, руководитель «Яндекс.заправок». — Чтобы мотивировать их попробовать новый способ оплаты, мы запустили специальную акцию. До конца зимы автомобилисты смогут залить через СБП 100 литров со скидкой 3 руб. с каждого литра».

«Яндекс.заправки» помогают водителям во всем, что связано с топливом и АЗС. В сервисе можно оплатить заправку, сравнить цены на станциях по маршруту, подключить программы лояльности топливных сетей, заказать еду и оставить чаевые. Все это, не выходя из машины. Сервисом уже пользуется более 1 млн автомобилистов, они оплачивают там заправки на сумму более 5 млрд руб. в месяц.

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