Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Пользователи «ВКонтакте» смогут больше узнать о ментальном здоровье и защите от рисков в интернете — соцсеть запустила Центр цифрового комфорта

«ВКонтакте» представила Центр цифрового комфорта. В проекте собраны советы по доверительному общению в сети для взрослых и детей, полезные материалы по поддержке психологического здоровья и тематические новости соцсети. Запуск стал частью стратегии «ВКонтакте» по обеспечению комфортного цифрового пространства для пользователей. Об этом CNews сообщили представители VK.

В Центре цифрового комфорта пользователям доступны рекомендации о том, как вести себя в сложных ситуациях, с которыми можно столкнуться в сети, нормы и принципы «ВКонтакте» по формированию комфортной цифровой среды. Среди материалов центра — советы, как реагировать на кибербуллинг и справляться с ним, как выстраивать доверительные отношения с детьми и говорить с ними об онлайн-безопасности, как распознать злоумышленников в сети и другие рекомендации.

Проект состоит из пяти разделов: «Рекомендации детям», «Рекомендации родителям», «Противодействие вражде и травле», «Противодействие злоумышленникам» и «Цифровой комфорт». Над рекомендациями работала команда социальной сети и эксперты благотворительного фонда «Шалаш». Его сотрудники помогают детям, родителям и учителям справляться с проявлениями агрессии и трудностями поведения.

Иван Корнеев, директор по модерационной политике и взаимодействию с пользователями «ВКонтакте»: «Запуск центра стал важным этапом в развитии нашей стратегии по формированию доверительной онлайн-среды. В нем мы будем делиться с пользователями образовательными материалами о том, как избегать онлайн-рисков. Кроме рекомендаций, мы регулярно работаем над продуктовыми обновлениями и инструментами, чтобы помочь аудитории гибко настраивать цифровое пространство под свои предпочтения».

Саша Суворова, директор по маркетингу благотворительного фонда «Шалаш»: «Социальные сети и цифровые платформы играют важную роль в жизни современных детей и подростков. Задача взрослых — научить детей правильно ими пользоваться, следовать правилам безопасности и анализировать информацию. Появление таких проектов, как Центр цифрового комфорта, очень важно для создания доброжелательной и безопасной среды для общения в интернете. Мы рады поддержать инициативу «ВКонтакте» и продолжим делиться советами в дальнейшем».

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA
Импортозамещение

Центр цифрового комфорта будет регулярно пополняться новыми материалами, экспертными статьями и релевантными новостями.

Ранее «ВКонтакте» представила нейросеть, которая автоматически распознает негативные высказывания в комментариях и скрывает их в отдельном блоке. Для того чтобы помочь пользователям оградиться от нежелательного внимания, соцсеть разработала специальный режим «Личное пространство». «ВКонтакте» также запустила фильтр нецензурных выражений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний

В России заработал «Tinder для ИТ-шников»

«Росатом» внедрил систему для автоматизации науки

Выручка «СКБ Контур» выросла на четверть за счет основных продуктов и безжалостного закрытия убыточных направлений

Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риска ограничений

Путин разрешил продать Ozon

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Показать еще

Наука

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще