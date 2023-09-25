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«Одноклассники» представили самое масштабное обновление социальной сети за 5 лет

«Одноклассники» представили обновленную «Ленту новостей», основной сервис соцсети, которым пользуется свыше 90% дневной аудитории (DAU). Обновление стало одним из главных продуктовых изменений платформы в 2023 г.

ОК полностью переработали внешний вид «Ленты», сделав акцент на удобстве потребления контента, повышении качества, «свежести» и возможностях подписки на него. Соцсеть избавилась от лишних элементов на стартовой странице, добавила новые точки входа в рекомендуемый контент из открытых страниц публикаций и видео, а также существенно обновила алгоритмы «Ленты».

Контент в «Ленте» теперь располагается выше на первом экране, в том числе за счет того, что сервисы «Моменты» (формат коротких исчезающих фото и видео) и «Увлечения» стали единым блоком. Пользователи, например, могут просмотреть моменты друзей и блогеров и перейти к контенту из раздела «Увлечения» с тематическими видеороликами под интересы пользователя.

Сразу над основной «Лентой» появилась новая точка входа в ленту рекомендаций, при переключении на которую можно найти публикации от групп, которые лучше всего соответствуют интересам пользователя. Рекомендованный контент также появился на страницах публикаций и видеороликов при их открытии – теперь там показывается похожий контент или другие посты того же автора. Новые рекомендации позволят людям быстрее находить и подписываться на интересных авторов, расширяя свой кругозор.

Алгоритмы ранжирования в «Ленте» соцсети также изменились. Пользователи ОК теперь будут получать более свежий и набирающий популярность авторский контент. Алгоритмы учитывают больше факторов при показе релевантных публикаций и быстрее переобучаются в зависимости от того, как человек взаимодействует с контентом в моменте.

ОК активно работают над повышением качества контента в «Ленте» и других сервисах соцсети. Для этого социальная сеть привлекает популярных и начинающих авторов, развивает их на платформе и создает собственные оригинальные шоу. В новой «Ленте» ОК пользователи теперь смогут чаще видеть качественный уникальный контент и комфортно взаимодействовать с ним внутри соцсети.

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