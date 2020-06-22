Ростех оборудует ситуационный центр губернатора Саратовской области

НИИ «Рубин» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех) оборудует ситуационный центр губернатора Саратовской области, который станет основой системы цифрового управления регионом. Предприятие определено исполнителем контракта по итогам конкурсных процедур. Разработка позволит проводить комплексный мониторинг и анализ информации во всех сферах деятельности органов власти, прогнозировать изменение ситуации на основании полученных данных и обеспечивать информационную поддержку процессов управления.

Создаваемый в Саратове центр станет частью системы распределенных ситуационных центров страны, работающих по единому регламенту взаимодействия.

Ситуационный центр в автоматическом режиме получает и обрабатывает данные мониторинга правонарушений, чрезвычайных происшествий, следит за функционированием систем ЖКХ, здравоохранения и образования, оценивает эффективность управления топливно-энергетическим и аграрно-промышленным комплексами в регионе, контролирует ход реализации инвестиционных проектов и федеральных целевых программ на территории субъекта. Решение включает в себя аналитические модули, охватывающие все сферы государственного управления.

«В соответствии с потребностями заказчиков Ростех создает ситуационные центры с разным функционалом. «Умные» системы осуществляют комплексный мониторинг и анализ социально-экономических процессов. Использование цифровых технологий позволяет повысить эффективность регионального управления и помогает оперативно реагировать на запросы жителей. Ростех уже внедрил подобные решения для «цифрового правительства» в Татарстане, Башкортостане, Республике Адыгея и ряде других регионов», - отметил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

Данные о ситуации в регионе будут отображаться на интерактивных панелях, интерфейс которых настраивается с помощью фильтров. Отслеживать развитие ситуации можно будет одновременно по нескольким выбранным параметрам или моментально переключаться между панелями, на которых отображается видео, электронные карты, графики, диаграммы и текстовая документация.

Взаимодействие между Ростехом и региональными властями направлено на повышение инвестиционной привлекательности региона за счет внедрения инновационных технологий. На территории Саратовской области расположены сразу несколько предприятий «Росэлектроники», в их числе – один из крупнейших отечественных научно-производственных центров СВЧ-электроники – НПП «Алмаз».