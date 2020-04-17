Ростех и Минсельхоз России займутся цифровизацией сельского хозяйства

Госкорпорация Ростех и Минсельхоз России заключили соглашение о взаимодействии в области внедрения цифровых технологий в агропромышленном комплексе.

Документ предусматривает совместную реализацию проектов, направленных на цифровизацию сельскохозяйственной отрасли, стимулирование развития государственно-частного партнерства, а также повышения экспортного потенциала агропромышленного комплекса России.

Соглашение подписали заместитель министра сельского хозяйства РФ Ольга Гатагова и индустриальный директор радиоэлектронного кластера госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

«Потенциал для цифровизации в сельском хозяйстве ⎼ один из самых высоких среди всех отраслей экономики. Порядка 70% фермерских хозяйств США, Канады, Западной Европы уже используют «умные» технологии для сельского хозяйства. В России спрос в этой сфере только формируется. Для получения максимального эффекта важно внедрять не отдельные системы, а комплексные решения по автоматизации процессов в агропромышленном комплексе. Это даст синергетический эффект и будет способствовать увеличению производительности сельского хозяйства», ⎼ заявил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

В числе технологий Ростеха, которые могут быть внедрены в российском АПК ⎼ программные комплексы для управления фермами, роботизированные системы, беспилотная сельхозтехника, мониторинг объектов сельского хозяйства с помощью беспилотников, технологии точного земледелия на базе интернета вещей.

В составе Ростеха разработки для цифровизации сельского хозяйства ведут предприятия радиоэлектронного кластера, входящие в холдинги «Росэлектроника», «Швабе» и Концерн «Автоматика».