«Центр аналитических систем» создал сервис мониторинга и анализа ИТ-инфраструктуры для Минсельхоза России

Российский «Центр аналитических систем» (ЦАС), специализирующийся на разработке, внедрении и консалтинге в области анализа данных и цифровой трансформации организаций, в 2019 году развернул сервис мониторинга и анализа ИТ-инфраструктуры по заказу управления служебными зданиями Минсельхоза России. Подведены итоги эксплуатации решения, проведена оценка эффективности работы. С учетом замечаний и предложений, Центром аналитических систем разработана новая версия данного решения, направленного на предупреждение отказов и сбоев оборудования и сервисов, контроля соблюдения SLA со стороны обслуживающих организаций. Теперь решение может анализировать показатели не только ИТ-инфраструктуры, но и любого оборудования, способного передавать данные своих параметров, например, систем электроснабжения, вентиляции и других.

Новое решение ЦАС представляет собой законченный программный комплекс, объединяющий технологии для сбора разноплановых данных о функционировании инфраструктуры предприятия на всех уровнях, их автоматического анализа по заданным параметрам и удобной визуализации с возможностью определения причин сбоев. Затем, на основе полученных результатов, настраиваются триггеры, срабатывающие при появлении похожей ситуации, с целью предупреждения сбоев и отказов. Очевидно, что одним из ключевых параметров такого мониторинга является уровень доступности и бесперебойной работы ИТ-сервисов для всех сотрудников организации.

Данное решение обеспечивает своевременное уведомление ИТ-служб организации о потенциальных проблемах функционирования инфраструктуры, что, в свою очередь, гарантирует проактивное реагирование на возможные инциденты. Такой подход кардинально сокращает время вынужденного простоя сотрудников из-за недоступности сервисов в результате аварий или сбоев, снижает затраты на обеспечение требуемого SLA, исключает сокрытие фактов предаварийного состояния критически важных объектов. Кроме того, в данном проекте заказчиком была поставлена задача увеличить средний показатель доступности оборудования и сервисов, а также сократить затраты на поддержку, прежде всего, – за счет своевременного предсказания аварийных ситуаций.

В ходе проекта ЦАС обеспечил: непрерывный мониторинг работоспособности всех объектов ИТ-инфраструктуры; сбор в единое аналитическое хранилище и доступность ретроспективных и новых данных о работе оборудования заказчика по более, чем ста параметрам; выявление взаимного влияния факторов, создающих аварийные ситуации; сегментацию групп факторов по уровням критичности; своевременное уведомление службы техподдержки.

В итоге, уже в первые два месяца число критических событий на предприятии сократилось в четыре раза, а за последующие 60 дней – еще вдвое. При этом суммарное количество непредвиденных аварий оборудования вышло на уровень, заданный SLA, а нагрузка на техподдержку уменьшилась в несколько раз. Также появилась возможность глубокого анализа событий по широкому набору параметров (в режиме реального времени, используя все данные, накопленные за время работы системы мониторинга). Во-многом, таких показателей удалось достичь благодаря по-новому сформированной трехуровневой системе предупреждений об инцидентах, позволяющей оптимальным образом распределять ресурсы техподдержки, ИТ-специалистов и аварийных бригад. Соответственно, предприятие получило возможность работать проактивно, – не устраняя, а предупреждая аварию.

Немаловажно, что система мониторинга построена специалистами Центра аналитических систем с использованием программного обеспечения с открытым исходным кодом, что делает ее применение привлекательным как для государственных и муниципальных структур, так и коммерческих организаций любого масштаба.

«Не секрет, что серьезная аналитическая работа с данными является одним из ключевых факторов эффективности управления. Причем, касается это в полной мере и бизнеса, и государственных структур, – сказал Алексей Мамонов, основатель и генеральный директор Центра Аналитических систем. – Мы видим, что наиболее успешно работают сегодня организации, применяющие именно этот подход. Вместе с тем, к сожалению, на отечественном рынке пока мало решений, которые, с одной стороны, обладают мощным функционалом, а с другой, – были бы доступны широкому спектру заказчиков. Понимая это, мы предложили российским предприятиям именно такую систему: она быстро развертывается, не требует существенных преобразований инфраструктуры, доступна по деньгам и практически мгновенно приносит отдачу. При этом наша разработка – это далеко не прототип, она многократно испытана и успешно функционирует в целом ряде компаний и организаций нашей страны».