АО «НППКТ» и YuChat объявляют о технологическом партнерстве

АО «НППКТ», разработчик отечественной операционной системы «ОСнова», и компания YuChat, создатель российского корпоративного мессенджера, объявляют о начале технологического партнерства. В результате успешного тестирования подтверждено стабильное функционирование платформы YuChat в среде ОС «ОСнова». Об этом CNews сообщили представители АО «НППКТ».

«ОСнова» — одна из российских операционных систем. Продукт выделяется среди аналогов благодаря системе безопасности, построенной на базе фреймворка, являющегося собственной разработкой компании, а также набором удобных инструментов аудита и администрирования, обеспечивающих удобство использования. Система включена в реестр отечественного ПО Минцифры, получила сертификаты ФСТЭК и ФСБ России, что подтверждает её соответствие высоким стандартам информационной безопасности. Система имеет все необходимое, для ее успешного применения в критически важных отраслях.

YuChat — комплексное решение для эффективной коммуникации, включающее интегрированные чаты и видеозвонки с сохранением контекста общения, а также передовые инструменты для автоматизации рабочих процессов. Особое внимание уделено функционалу для проведения встреч: система автоматически расшифровывает и конспектирует совещания, что существенно повышает продуктивность командной работы. Платформа отличается гибкостью внедрения благодаря возможности развертывания внутри инфраструктуры компании (on-prem), а также предоставляет администраторам широкие возможности для управления системой. Детальная аналитика активности пользователей позволяет оптимизировать рабочие процессы и контролировать эффективность коммуникации в организации.

Интеграция корпоративного мессенджера YuChat с отечественной операционной системой «ОСнова» обеспечивает ряд существенных преимуществ: гарантированную совместимость программного обеспечения, стабильную и бесперебойную работу всего функционала мессенджера в среде операционной системы, а также поддержание высокого уровня защиты данных и эффективного контроля над ними. Это создаёт надежную основу для безопасного корпоративного взаимодействия в рамках ИТ-инфраструктуры.

«Мы рады объявить о нашем партнерстве с YuChat. Интеграция популярного корпоративного мессенджера с отечественной операционной системой открывает новые возможности для организаций, стремящихся к полной технологической независимости. Такое сотрудничество позволяет значительно расширить функционал, доступный пользователям российских решений, и создать полноценную экосистему для эффективной работы», — сказал Александр Задорнов, начальник центра управления ИT-решениями АО «НППКТ».

«Совместная работа с АО «НППКТ» — важный шаг в развитии отечественных технологических решений. Интеграция YuChat с «ОСнова» даёт возможность пользователям получить современное средство коммуникации, полностью совместимое с российской операционной системой, что особенно важно для организаций, работающих в условиях импортозамещения», — сказал Семен Орлов, CBDO компании YuChat.

