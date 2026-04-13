Российские разработчики разделили между собой суверенного «убийцу» SAP и миллиард рублей

Создатель российской операционной системы «Основа» АО «НППКТ» и ООО «Спецтех» заключили мировое соглашение по иску в 1,4 млрд руб. Согласно документу, «НППКТ» получит права на новую ERP-систему «Русак» для автоматизации корпораций, аналог SAP, а «Спецтеху» реструктуризируют долг и простят неустойку на миллиард. Завершив судебные формальности, создатель «Основы» перешел к поиску стратегического инвестора, который поддержит проект российского аналога SAP.



Доли за операционную систему

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между двумя разработчиками программного обеспечения — АО «НППКТ» (прошлое название НПП «Кибертехника», создавшего российскую защищенную операционную систему «Основа») и ООО «Спецтех», зарегистрировавшего права на ERP-систему «Российская универсальная система автоматизации корпораций» («Русак»). Определение суда о прекращении производства по делу было принято 6 апреля 2026 г.

Как пояснили СNews в «НППКТ», ERP «Русак» — комплексное решение для автоматизации бизнес‑процессов с большим потенциалом для внедрения.

«Мы оцениваем его потенциал как платформы, способной дополнить существующий спектр ERP‑решений. В настоящий момент проводится анализ перспектив внедрения ERP "Русак" и оценка его соответствия актуальным требованиям. Вопросы исключительных прав на ПО также обусловлены стратегией долгосрочного развития компании. Сейчас мы находимся в поиске стратегического инвестора, способного поддержать проект. В фокусе — создание защищенной и масштабируемой системы», — заявили в компании.

В случае успешной реализации пилотных проектов планируется подача заявки на включение ERP в реестр российского ПО и вывод на рынок уже готового продукта, добавили в «НППКТ».

В компании также отметили, что стороны находятся в процессе урегулирования финансовых вопросов в рамках действующего законодательства. Детали договорных отношений составляют коммерческую тайну.

«НППКТ» подало в суд иск против «Спецтеха» в сентябре 2025. Компания потребовала от своего партнера вернуть 1,4 млрд руб. задолженности и неустойки по лицензионным договорам.

Как следует из материалов суда, договоры на 554 млн руб. были заключены на предоставление неисключительного права на использование ОСОН (операционная система общего назначения) «Основа», 34 млн компания задолжала по лицензиям на СУБД «Лира-Р» и 26 млн руб. за выполнение других работ. Долги возникли в течение 2023-2024 гг.

На дату заключения мирового соглашения партнер также начислил неустойку на 360 млн руб. В процессе разбирательств общие требования были снижены.

В материалах суда не раскрывается, каким образом образовались долги. В прошлом две компании были связаны. Так, в материалах «НППКТ» раскрывается, что владелец «Спецтеха» некоторое время являлся ее соучредителем.

Как делили долги и ПО

Согласно мировому соглашению, стороны согласовали два графика погашения долгов в течение 10 лет, начиная с декабря 2026 г., с платежами от 300 тыс. руб. до 7 млн руб. по долгам в 554 млн руб. и 34 млн руб.

По долгу за дополнительные работы на 26 млн руб. стороны договорились о передаче в пользу создателя ОС «Основа» исключительных прав на пять модулей программного обеспечения «Русак», о которой ранее в публичном поле не было ничего известно. При этом «Спецтех» также может пользоваться модулями, но не имеет права на передачу исключительных лицензий на него.

Речь идет о модулях «Русак» — «Управление потоками материальных средств», «Сбыт», «Финансы», «Налоговые потоки», «Производственное планирование», «Управление основными средствами», «Техническое обслуживание». Они зарегистрированы в Роспатенте в конце 2024 г. — начале 2025 г.

«НППКТ» приобретает бессрочное право на использование и самостоятельное развитие (модификацию исходного кода) программ на условиях исключительной лицензии и реализацию их неограниченному кругу лиц под собственным товарным знаком. 26 млн будут погашены в рамках мирового соглашения. В свою очередь истец отказывается от неустойки на 360 млн руб.

В случае нарушения мирового соглашения истец вправе потребовать неустойки или его принудительного исполнения.

Что за решение «Русак»

О «Русаке» в публичном пространстве данных почти нет. Из патентов, опубликованных в системе «Роспатент», CNews стало известно, что к созданию ПО приложили руку как нынешние, так и бывшие руководители «НППКТ», так и «Спецтеха».

Авторами программ указаны нынешний гендиректор «НППКТ» Сергей Дроздов, а также бывший совладелец компании, а ныне собственник «Спецтеха» Владимир Мазур, в прошлом также являвшийся одним из акционеров «НППКТ», а также Юрий Жерновенков, Денис Добровольский, Станислав Фазулин. Правообладателем является ООО «Спецтех».

Согласно данным Роспатента, для создания ПО были использованы языки программирования PHP, Python, SQL, TypeScript.

Модуль «Техническое обслуживание» выполняет следующие задачи: учитывает количество, виды и составы оборудования; отображает историю обслуживания и ремонтов оборудования, а также изменения в его составе и другие функции. Модуль «Управление основными средствами» предназначен для процесса планирования и оценки инвестиционных мероприятий, с одной стороны, проводить контроллинг данных, относящихся к проекту, а с другой — обеспечивать бухгалтерскую обработку инвестиций.

Модуль «Налоговые потоки» оперативно предоставляет полную и детализированную информацию по объектам учета. В программе представлено несколько видов выходных форм (ОС-2, ОС-3, ОС-6 и т.д.). Модуль «Производственное планирование» обеспечивает автоматизацию работы руководителей производственного отдела предприятия и сотрудников, отвечающих за управленческий учет.

У «НППКТ» есть лицензии ФСТЭК и ФСБ на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации.

Выгодная синергия

Передача исключительных прав на ERP-платформу «Русак» в пользу «НППКТ» выглядит не просто как результат судебного урегулирования, а как попытка усилить собственную продуктовую экосистему, пояснил CNews коммерческий директор Roxit (входит в ГК «Корус Консалтинг») Антон Колосов.

«Если сделка приведет к полноценному выводу продукта на рынок, "НППКТ" сможет предлагать заказчикам уже не только операционную систему "Основа", но и прикладной корпоративный контур. Для российского рынка это логичный шаг: после ухода SAP и Oracle спрос на отечественные ERP-решения сохраняется, хотя рынок стал более требовательным к зрелости продукта, функционалу, а кроме того, заказчики обращают внимание и на реальные кейсы внедрения», — говорит Антон Колосов.

В связке с ОС «Основа» «Русак» может быть интересен прежде всего крупным и средним компаниям, которые хотят получить единый отечественный стек: операционную систему, совместимую инфраструктуру и ERP-контур, считает эксперт.

На официальных ресурсах «Основа» позиционируется как российская ОС для рабочих станций и серверов с акцентом на безопасность, импортозамещение и построение защищенных ИТ-комплексов.

Для заказчиков из госсектора, КИИ, промышленности, логистики и компаний с повышенными требованиями к ИБ это может быть сильным аргументом: чем меньше разнородных вендоров в критическом контуре, тем ниже интеграционные и эксплуатационные риски. По словам Колосова, успех «Русак» будет зависеть от того, насколько продукт готов к высоконагруженным корпоративным сценариям. Сейчас рынок ERP в России оценивает новые решения уже не по обещаниям «аналога SAP», а по способности закрывать сквозные процессы, возможностям для миграции данных, способности выдерживать высокую нагрузку и обеспечивать ролевую модель, а также по отказоустойчивости системы, возможностям отраслевой адаптации и наличию команды внедрения.

Технологический стек «Русак» (PHP, Python, SQL, TypeScript) сам по себе выглядит прагматично, добавляет эксперт. Он позволяет строить современную веб-ориентированную систему, где TypeScript и PHP удобны для прикладной логики и интерфейсов, Python — для интеграций, автоматизации и аналитических сценариев, а SQL — для транзакционного ядра и отчетности. Преимущество такого подхода в том, что продукт потенциально проще развивать, масштабировать и обеспечивать кадрами, чем систему на редком или закрытом стеке. Но для ERP-класса язык разработки — не главный фактор: решающее значение имеют архитектура, зрелость модулей и способность продукта работать в рамках полноценной промышленной эксплуатации.

Как пояснил CNews руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners Александр Михайлов, вероятнее всего, это дополнительное ПО именно для текущей клиентской базы «Основы», или же продукт, разработанный под какие-то конкретные запросы клиентов разработчика.

«Говоря про связку продуктов, необходимо обратить внимание на несколько факторов для нормальной дальнейшей работы всей системы. В первую очередь важна совместимость продуктов между собой, во вторую — совместимость с другим инфраструктурным и прикладным ПО, которое работает у клиентов "Основы"», — добавил Михайлов.

Российский рынок корпоративных ERP-систем сейчас — это рынок с огромным незакрытым спросом именно в верхнем сегменте. Продукты «1С» заточены прежде всего под средний и малый бизнес, а крупный корпоративный сегмент по-прежнему остается либо на устаревших инсталляциях SAP без обновлений и поддержки, либо в активном поиске альтернативы, сообщил CNews экономист, партнер коммуникационного агентства «Голдман Эдженси» Ахмед Юсупов.



«Для "Основы" собственная ERP — это принципиальный шаг к формированию полноценного стека. Сегодня одна из главных проблем импортозамещения в корпоративном ПО, на которую прямо указывает исследование S+Consulting 2025 г., — большинство отечественных ERP работают на западных операционных системах и СУБД, тогда как с 2025 г. регуляторы требуют совместимости с российскими ОС. "Русак", созданный в экосистеме "НППКТ", потенциально решает эту задачу "из коробки": "Основа" уже имеет сертификаты ФСТЭК и ФСБ, включена в реестр Минцифры и занимает 4-е место в рейтинге российских ОС по версии CNews 2025. Связка "Основа" + «Русак» + собственная СУБД "Лира-Р" — это готовый, технологически суверенный стек, критически важный для организаций на объектах КИИ и в госсекторе», — считает эксперт.

Аналоги SAP

До 2022 г. крупные корпорации использовали в работе зарубежную ERP-систему SAP, но после она прекратила официально работать в России. До марта 2022 года в России у нее было около 1,5 тыс. клиентов, включая РЖД, «Аэрофлот», Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, X5, почти все нефтегазовые, химические, металлургические компании, сообщало РБК. Сначала SAP прекратила техподдержку, затем закрыла доступ к облачным сервисам. Крупные компании перешли на поддержку силами отечественных ИТ-предприятий. В марте 2026 г. правительство РФ приравняло ERP-системы (аналоги SAP и Oracle) к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ). Это означает, что госкорпорации и стратегические предприятия обязаны в сжатые сроки перейти на отечественный софт (чаще всего это 1С:ERP или решения от «Росатома»/«Газпром нефти»).

Российские компании начали попытки создать собственную ERP. Так, в 2024 г. Алексей Мордашов на ЦИПР сообщил, что «Северсталь» вместе с «Сибур Холдингом» намерена создать российский аналог SAP за $1 млрд за пять лет. Но год спустя бизнесмен отказался от этой идеи из-за сложности и высокой стоимости проекта.

По данным компании IBS, в ближайшие два-три года ожидаются кардинальные изменения на рынке сопровождения SAP. По состоянию на начало 2026 г. госструктуры полностью ушли от использования этой ERP-системы. Но такие корпорации, как «Аэрофлот», «Черкизово», МТЗ «Трансмаш», Russ, «Салым Петролеум», «Норникель», «Русполимет», «Детский мир», Modis и другие крупные компании из различных отраслей продолжали ее использовать.

«Спрос на такие услуги напрямую зависит от количества используемых систем, а полностью ушли с SAP только госструктуры. Крупные российские компании вряд ли на 100% заменят SAP ранее 2030 г.», — прогнозировала компания.

По прогнозам, доля SAP будет постепенно сокращаться, но не до нуля. Скорее всего, рынок ждет стабилизация и постепенное перераспределение компетенций: внутренние команды сосредоточатся на импортозамещении, а для поддержки SAP будут активно привлекаться аутсорсеры, отмечал Дмитрий Ивицкий, директор департамента сопровождения коммерческого ПО IBS.

Рынок ERP-систем в России

По словам Михайлова, после ухода SAP из России, рынок чувствует себя жизнеспособно — в стране были собственные продукты, выполняющие тот же функционал. Например, 1С демонстрировал достаточно высокий уровень проникновения в сегменте подобных бизнес-решений. Поэтому события 2022 г. оказали на этот сегмент не слишком большое влияние, в отличие от ситуации с операционными системами (активно локализуются только в последние несколько лет).

По данным АНО «НЦК ИСУ» (учреждена в феврале 2023 г. с целью консолидации компетенций крупнейших российских компаний для создания в сжатые сроки единой национальной ERP-платформы) объем российского рынка ERP в 2025 г. не вырос, составив примерно 100 млрд руб. В 2026 г. он также останется неизменным. Однако фактическое количество реализуемых проектов может сократиться.

Ключевой особенностью 2025 г. стало изменение подхода разработчиков: вендоры ушли от логики «продукт купят, потому что импортозамещение» и начали системно дорабатывать продукты под требования крупных корпоративных заказчиков, включая архитектуру, интеграционные возможности и производительность, считают в АНО.

Российский рынок ERP увеличится до 120 млрд руб. в 2030 г., сообщал директор центра компетенций холдинга «Т1» Алексей Стоянов на конференции «Нота Коннект 2025». Среднегодовой темп роста рынка составит 8%.

По оценкам «Т1», около 30% российских организаций применяют ERP, из них 38% используют отечественные решения. Но если среди крупных компаний доля тех, кто использует ERP, составляет 57%, то среди средних компаний — только 29%.

По данным «НЦК ИСУ», в 2025 г. на рынке усилилась тенденция к снижению ИТ-бюджетов, что привело к переориентации инвестиций с систем общего управления ресурсами на решения, связанные с ключевыми производственными и коммерческими процессами, способные дать быстрый бизнес-эффект.

За 2025 г. доля российских разработчиков ERP выросла на 10% до 60%. При этом 80% от занимаемого российскими разработчиками сегмента рынка принадлежит «1С», остальная доля принадлежит «Галактике», «Турбо» и GlobalERP, писал CNews. В целом на рынке ощущается неуверенность в возможности функционального замещения продуктов SAP и Oracle.

Единой ERP-системы не будет

Как поясняли РБК в Минцифры России в декабре 2025 г., создавать единую национальную ERP-систему на замену продуктов немецкой SAP не планируется, а значит у многих российских проектов есть шанс занять свою нишу.

Представитель Минцифры добавлял, что отечественная ERP-система — не то же самое, что национальная. «Национальная система, как правило, бывает одна, ей присваивается соответствующий статус, в то время как отечественных систем может быть несколько.

Минцифры считает избыточным полное копирование SAP: более целесообразным представитель министерства назвал формирование экосистемы ERP, состоящей из решений нескольких вендоров, писал РБК.

«В некоторых случаях такой способ целесообразнее, если эти решения формируют интероперабельную экосистему, которая соответствует нефункциональным требованиям заказчиков. Некоторые компании уже пошли по этому пути и формируют такие системы из решений нескольких вендоров», — пояснил представитель министерства в конце 2025 г. По его словам, основная цель нового консорциума — оценка требований крупнейших заказчиков к российским ERP-системам, чтобы те скорректировали свои карты развития продуктов под их потребности.