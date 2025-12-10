Получите все материалы CNews по ключевому слову
Филипенко Сергей
СОБЫТИЯ
|10.12.2025
|«Аэродиск» подтвердила совместимость линейки СХД Engine AQ с защищенной ОС «Стрелец» 1
|28.10.2016
|В Саратове пойман на взятке глава филиала международной ИТ-компании 1
Филипенко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
|Forbes - Форбс 912 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406326, в очереди разбора - 733009.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.