НППКТ и «Актив» объявили о подписании сертификата совместимости

НППКТ и компания «Актив» объявили о подписании сертификата совместимости, что открывает для пользователей новые возможности по комбинированию используемых продуктов и расширению возможностей их применения. Согласно документу, продукты компании «Актив» совместимы с ОС «ОСнова», предоставляя клиентам надёжные комплексные отечественные решения.

Одно из ключевых направлений деятельности НППКТ – разработка операционной системы «ОСнова», являющейся флагманом продуктовой линейки компании, доступной в исполнении для серверов и рабочих станций. ОС отличается комплексным подходом к разработке, сервисному обслуживанию и развитию, имеет обширную экосистему совместимого ПО, а также подходит для импортозамещения. «ОСнова» зарегистрирована в реестре российского ПО Минцифры, имеет сертификаты ФСТЭК и ФСБ России.

Линейка активных криптографических USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» – современные устройства, обеспечивающие безопасный доступ в операционную систему за счет двухфакторной аутентификации (факторы владения плюс фактор знания PIN-кода), а также защищенное хранение ключей электронной подписи. Криптографические операции выполняются внутри устройства без передачи личных ключей электронной подписи в память компьютера, поэтому совместное решение компаний НППКТ и «Актив» может быть использовано в организациях с высокими требованиями к защите информации.