Подтверждена совместимость ноутбука «Сила Алдан B-516» и ОС «ОСнова»

Компании «Сила» и НППКТ подтвердили совместимость ноутбука «Сила Алдан В-516» и операционной системы «ОСнова». Сертификат об этом подписан по итогам успешного тестирования. Об этом CNews сообщил представитель НППКТ.

«ОСнова» — отечественная операционная система, построенная на базе Debian Linux. Она создана с фокусом на информационную безопасность, поддержку отечественной аппаратной базы и импортозамещение. Благодаря стабильности и адаптации под российские требования «ОСнова» успешно работает в государственных, корпоративных и критически важных инфраструктурах. Операционная система имеет сертификаты ФСТЭК и ФСБ России, а также включена в реестр российского ПО Минцифры.

Екатерина Кухарчук, руководитель направления «Персональные системы» компании «Сила», сказала: «Совместимость решений “Сила” и НППКТ расширяет возможности наших заказчиков по созданию и развитию защищенной информационной среды на базе отечественных ИТ-инструментов».

«АО «НППКТ» уделяет особое внимание обеспечению совместимости ОС «ОСнова» с отечественным оборудованием. Успешное тестирование на ноутбуке «Сила Алдан В 516» и подписание сертификата подтверждают нашу приверженность этому вектору развития. Мы рады тому, что теперь можем предложить клиентам отечественный технологический стек, соответствующий требованиям к защищённости и надёжности, предъявляемым к ИТ решениям для государственных и корпоративных структур», — отметил Александр Задорнов, начальник центра управления IT-решениями НППКТ.