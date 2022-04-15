МТС сертифицировала облачные сервисы для платежных систем

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о том, что облачный провайдер #CloudMTS сертифицировал свои сервисы на соответствие международному стандарту безопасности PCI DSS. Сертификация позволяет использовать виртуальную инфраструктуру и облачные сервисы #CloudMTS компаниям из сферы интернет-коммерции и финансового сектора для хранения, обработки и передачи данных банковских карт платежных систем, включая «Мир» и UnionPay. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Выполнение требований стандарта безопасности платежных данных PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) гарантирует безопасную обработку данных держателей платежных карт и транзакций, а также передачу таких данных и их хранение в ИТ-системах других организаций. Стандарт является наиболее надежным протоколом безопасности и обязательным требованием индустрии платежных карт для всех торгово-сервисных предприятий, процессинговых центров, банков, а также некоторых некредитных организаций, связанных с финансовыми транзакциями.

«В условиях временной блокировки в России услуг западных международных платежных систем особенно актуальным становится соответствие строгим стандартам безопасности PCI DSS при процессинге данных банковских карт национальной платежной системы «Мир» и международной платежной системы UnionPay, востребованность которых в последнее время заметно выросла, – отметил директор по продуктам облачного бизнеса МТС Михаил Соловьев. – Экономя на строительстве собственной ИТ-инфраструктуры, наши клиенты получают все возможности облачных решений и сервисов, соответствующих требованиям безопасности российского и международного законодательств».

В число сертифицированных входят такие облачные сервисы #CloudMTS, как публичное облако (Elastic Cloud), частное облако, гибридное облако, обособленная часть публичного облака IaaS 152-FZ, аттестованная по требованиям закона «О персональных данных» (152-ФЗ), частные и публичные инсталляции Azure Stack Hub.

Также в область сертификации вошли управляемые #CloudMTS сервисы информационной безопасности для защиты инфраструктуры клиентов: «Антивирус Касперского» для виртуальных сред, сервис защиты от распределенных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS-protection), услуги Центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (Security Operation Center – SOC), сервис защиты веб-приложений (Web Application Firewall - WAF), а также функционирующая на периметре инфраструктуры #CloudMTS система обнаружения вторжений (Intrusion Detection System – IDS).

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Облачная экосистема МТС включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. МТС активно развивает подразделение собственных разработок, в рамках которого набирает разработчиков по таким направлениям как service automation, DevOps, контейнерных вычислений, баз данных как сервис (DBaaS), QA & Security, back-office сервисов и другим решениям.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.