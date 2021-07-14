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Cloud4Y предоставил сертифицированный PCI DSS-сервер «Еврофинанс Моснарбанк»

Cloud4Y объявил о том, что предоставил сертифицированный PCI DSS-сервер «Еврофинанс Моснарбанк». АО «АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» — российско-венесуэльский банк, созданный в рамках межгосударственного соглашения. В капитале финучреждения участвует Росимущество и венесуэльский Фонд национального развития. Приоритетным направлением деятельности фининститута является расчетно-кассовое и кредитное обслуживание корпоративных клиентов, в частности, в области экспортно-импортных операций российских предприятий-экспортеров. С 2005 года входит в рэнкинг 1000 крупнейших банков мира.

Как и любому другому финансовому учреждению, банку необходимо соблюдать требования законодательства, а также иметь сертификат общепринятого стандарта безопасности PCI DSS. Сертификат по-настоящему важен. Его наличие — обязательное условия для работы каждой организации, которая хранит, обрабатывает или передаёт в своих информационных системах номера платежных карт, выпущенных под брендом любой из вышеуказанных международных платежных систем.

Чтобы не заниматься прохождением долгой и сложной процедуры сертификации по PCI DSS, «Еврофинанс Моснарбанк» решил передать часть инфраструктуры облачному провайдеру. Поставщиком ресурсов, сертифицированных под PCI DSS, стал Cloud4Y. Вместо того, чтобы тратить время и деньги на прохождение сертификации и поддержание ИТ-инфраструктуры на нужном уровне, компания воспользовалась уже готовым решением — IaaS-услугой «PCI DSS хостинг» от Cloud4Y. Услуга гарантирует безопасную работу с платёжными картами организациям, разместившим свою инфраструктуру на сертифицированной облачной платформе Cloud4Y. Дополнительно компания оказывает помощь в проведении аудита на соответствие инфраструктуры данному стандарту.

Наличие у провайдера сертификата PCI DSS подтверждает высокий уровень безопасности и гарантирует защиту от штрафов, которые могут быть наложены из-за несоответствия требованиям общепринятого стандарта. Кроме того, частичная миграция инфраструктуры банка в облако позволила перенести часть ответственности перед контролирующими органами на провайдера, что снизило нагрузку на штатных специалистов финансовой организации.

В настоящее время «Еврофинанс Моснарбанк» пользуется сертифицированной под PCI DSS инфраструктурой по модели IaaS.

Владимир Бахур

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