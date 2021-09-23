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Интеграция Внедрения
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Softline подключила Юго-Западный государственный университет к цифровым инструментам Microsoft

Softline помогла Юго-Западному государственному университету (ЮЗГУ) внедрить платформу Microsoft Teams. Вуз планирует использовать решения Microsoft в образовательных целях в наступившем учебном году.

Университет внедрил платформу MS Teams в качестве альтернативы Zoom и Skype. Компания Softline выступила консультантом данного проекта, предложив воспользоваться бесплатным предложением от Microsoft для образовательных организаций и провести внедрение платформы.

Проект проходил удаленно, чтобы обеспечить максимальную безопасность в рамках пандемии, поэтому консультации и внедрение также проходило с использованием Microsoft Teams. Было проведено обучение руководства и пользователей, произведены основные настройки учетной записи и рабочего пространства. Также была создана тестовая группа внутри Teams, на ней протестировали основные сервисы, в рамках которых университет имеет интерес работать. Это видеоконференции, звонки, календарь и расписание. После консультаций заказчик смог настроить необходимые ему сценарии при поддержке ИТ-консультанта Softline.

«После начала пандемии для организации дистанционного обучения ЮЗГУ отдал приоритет таким бесплатным продуктам, как Zoom, Skype и другие. По истечении года мы поняли, что полного возвращения в офлайн в ближайшее время ожидать не стоит, и онлайн в образовании закрепится надолго. Было принято решение создавать возможности для дистанционного обучения уже на постоянной основе. В связи с этим в ЮЗГУ обратили внимание на корпоративные платформы, которые обладают большим функционалом и безопасностью.

Softline, как сервисный партнер, донес информацию о доступном для всех образовательных учреждений решении – академической платформе Microsoft 365, основные составляющие которой бесплатны для преподавателей и студентов. Консалтинговая работа Softline помогла нам понять, онлайн-сервисы Microsoft университет имеет возможность использовать уже сейчас, а также как их внедрить. Так мы смогли перейти к более безопасной и функциональной платформе», — отметил Алексей Пыхтин, проректор по цифровой трансформации Юго-Западного Государственного Университета.

В университете также отметили потенциал для дальнейшего внедрения Teams. Например, для замены нынешней системы чатов и звонков, интеграции мессенджеров на единой платформе.

«С помощью Teams можно создать единое окно взаимодействия внутри организации, объединяющее чаты, звонки, календарь, расписание и доступ к ресурсам удаленного образования. Это главный сценарий цифровизации, то, к чему все университеты идут.

Данный проект является хорошим заделом на будущее. Это показывает стремление университета к переходу от “консьюмерских”, предназначенных для персонального использования продуктов к более профессиональным, корпоративным инструментам, которые обладают лучшими характеристиками и большими возможностями», — отметил Сергей Сапожков, ИТ-консультант департамента бизнес-консалтинга Softline.

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