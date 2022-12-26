Состоялся релиз Kubernetes с функциональностью, предложенной российским вендором

В декабре 2022 г. была представлена новая версия Kubernetes — 1.26. Kubernetes (или сокращенно K8s) — это открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений, автоматизации их развёртывания, масштабирования и управления в условиях кластера. В данной версии появилась функциональность, предложенная и реализованная компанией «Флант». Она была принята разработчиками платформы как Kubernetes Enhancement Proposal (KEP).

Еще в 2019 г. «Флант» стал первым в России сертифицированным поставщиком услуг Kubernetes (статус Kubernetes Certified Service Provider), и до сих пор это единственный российский вендор, который входит в топ-200 контрибьюторов K8s.

Архитектор Kubernetes-платформы Deckhouse компании «Флант» Максим Набоких указал разработчикам K8s на недостающую функциональность в API проекта, которая в значительной степени упростила бы получение сведений о том, какой аутентификатор используется и какие права доступа будут выданы пользователю. Предложение Набоких, особенно актуальное в случаях применения сложного процесса аутентификации в Kubernetes-кластерах, получило поддержку среди ответственных за направление аутентификации и авторизации в проекте Kubernetes. Впоследствии оно было реализовано его же силами и представлено в статусе альфа-версии в релизе Kubernetes 1.26.

Поскольку Kubernetes — это Open Source-проект, в его разработке участвует всё мировое сообщество. Среди компаний, которые вносят изменения в кодовую базу Kubernetes, такие ИТ-корпорации, как Google, Red Hat, VMware, Microsoft, IBM и многие другие. Для того, чтобы изменение в Kubernetes приняли, оно должно пройти одобрение от технического комитета, ответственного за конкретные компоненты проекта. Когда изменение становится достаточно существенным, его необходимо сопроводить документацией в виде KEP, где описываются и согласовываются подробности о том, зачем нужны предлагаемые изменения, какие проблемы они решают и какой подход принят при реализации.

Каждый релиз Kubernetes включает в себя ряд исправлений к старой функциональности и новые возможности, задокументированные в KEP. Новшества сначала появляются в статусе Alpha, чтобы все пользователи Kubenetes могли протестировать их в своих инсталляциях и убедиться в корректной работе. Уровень стабильности этих функций постепенно повышается (до Beta, а затем и до GA) с последующими релизами проекта.

Итоги года: PIX Robotics выполняет крупнейший в Европе проект миграции RPA Маркет

Основной дистрибутив Kubernetes, который развивается как Open Source-проект с официальными релизами от мирового сообщества, называют «ванильным» — другими словами, оригинальным, то есть без какой-либо специфичной функциональности от вендоров, а только с функциями, одобренными всем сообществом. Затем на основе ванильного Kubernetes вендоры создают собственные Kubernetes-платформы.

Первой платформой на российском рынке является Deckhouse компании «Флант» — решение, созданное инженерами для инженеров. Разработка Deckhouse началась более 5 лет назад, публичный анонс состоялся в июле 2021 г., а в Единый реестр российского ПО продукт был добавлен в декабре 2021 г.

Александр Баталов, генеральный директор компании «Флант», сказал: «Это небольшой, но очень значимый шаг для нашей компании. Включение предложения от специалистов «Фланта» в релиз Kubernetes еще раз демонстрирует высочайший уровень нашей экспертизы. К качеству нового кода в ванильном Kubernetes предъявляются максимально высокие требования, а сам предложенный функционал должен быть достаточно фундаментальным, чтобы оказаться актуальным для огромного мирового сообщества. Накопленный нами опыт работы с Kubernetes смело позволяет назвать «Флант» ведущим поставщиком решений и услуг для надежной работы инфраструктуры заказчика».