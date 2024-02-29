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«Флант» получила лицензии ФСТЭК России

Компания «Флант» выполнила все требования государственного регулятора и получил две лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России): на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

Для получения лицензий компания «Флант» выполнила все условия положений, утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации №79 от 3 февраля.2012 г. и №171 от 3 марта.2012 г. Мы подготовили и аттестовали на соответствие требованиям безопасности информации защищаемое помещение и автоматизированную систему, приобрели программные и технические средства, необходимые для тех видов деятельности, которые указаны в лицензиях, внедрили систему производственного контроля на базе ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

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Цифровизация

Эти лицензии позволят «Фланту» оказывать услуги по внедрению собственных разработок на объектах критической ИТ-инфраструктуры и там, где заказчикам необходимо сертифицированное на соответствие требованиям безопасности информации ПО.

Александр Баталов, генеральный директор «Фланта», сказал: «Лицензирование компаний является требованием рынка, и мы обязаны прислушиваться к заказчикам. Это позволит нам выпускать сертифицированные ФСТЭК России программные продукты. Мы уже приводим в соответствие требованиям по безопасности информации к средствам контейнеризации свою Kubernetes-платформу Deckhouse. В настоящее время готовится финальная сборка продукта, который планируется передать на сертификацию в испытательную лабораторию».

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