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«Диасофт» примет участие в масштабном ИТ-событии года – CNews Forum 2019

Бизнес

«Диасофт» примет участие в масштабном ИТ-событии года – CNews Forum 2019.

Александр Глазков, председатель совета директоров, управляющий директор «Диасофт», выступит в деловой программе форума с докладом на тему: 2020: бизнес-модель «Производство как продукт» для эффективного взаимодействия вендора с заказчиками.

Время выступления «Диасофт»: 16:05; cекция: «ИТ в финсекторе»; зал – Пушкин.

Лидер «Диасофт» расскажет, как в современных реалиях выглядит продуктивная модель взаимодействия вендора и банка, как эффективно выстраивать производство программных продуктов банка и о новом подходе к управлению проектными командами. За последние годы произошла трансформация, полное переосмысление подходов к решению этих задач – команда «Диасофт» готова навести резкость, поделиться экспертным видением и помочь разобраться в интересующих вас вопросах из сферы финансовых технологий.

Пообщаться с экспертами компании можно будет в течение всего дня на стенде «Диасофт» в главном фойе на площадке CNews Forum.

Участие в мероприятии – по предварительной регистрации.

Место проведения – Отель «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, 2.

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