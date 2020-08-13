Softline оснастила площадку для шести компетенций WorldSkills в Пермском химико-технологическом техникуме

В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» компания Softline оснастила площадку для шести компетенций WorldSkills в Пермском химико-технологическом техникуме. Эксперты Softline консультировали заказчика по широкому спектру технических, организационных и правовых вопросов, выполнили поставку и пуско-наладочные работы самого современного оборудования. В результате студенты техникума получили возможность участвовать в региональных чемпионатах WorldSkills.

Для повышения эффективности образовательного процесса Пермский химико-технологический техникум успешно внедряет в свою деятельность лучшие отечественные и международные практики подготовки рабочих кадров. Студенты учебного заведения регулярно становятся призерами престижных конкурсов профессионального мастерства.

В рамках национального проекта «Образование» техникум получил бюджетное финансирование для участия в региональном проекте «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» и должен был полностью оснастить площадку для шести компетенций WorldSkills. Для того чтобы оперативно и качественно решить все возникающие в процессе оснащения площадок задачи, администрация образовательного учреждения обратилась за помощью в Softline.

Выступив в роли ИТ-консультантов, эксперты Softline оказали помощь специалистам техникума в подборе оборудования и программного обеспечения согласно инфраструктурным листам, содержащим перечень необходимого оборудования и его описание. Учитывая требования этих документов, специалисты компании предложили решения, отличающиеся высокой степенью надежности и более длительным сроком гарантийного обслуживания. Для организации рабочей площадки WorldSkills были выбраны серверы, рабочие станции, планшетные компьютеры, iMac, 3D-сканеры, веб-камеры, проекторы, экраны для проекторов, подобрано программное обеспечение. Также эксперты рекомендовали использовать источники бесперебойного питания и роутеры. Все программное и аппаратное обеспечение идеально подходило для безопасной работы студентов.

Специалисты ИТ-провайдера предоставили руководству техникума фотографии оборудования от самых разных производителей с подробным описанием его функциональных характеристик. При выборе вендоров учитывалось соотношение между ценой, надежностью и максимальным сроком гарантии. Всем требованиям полностью соответствовали решения таких разработчиков, как HP inc, HPE, Epson, Artec, Apple, Microsoft, Ascon, Samsung, TP-Link, Powercom, Tripplite, Logitech, Cactus.

Утвердив перечень оборудования, администрация Пермского химико-технологического техникума анонсировала проведение закупочных процедур в полном соответствии с положениями 44-ФЗ. В честной конкурентной борьбе победу одержала компания Softline. Осуществив поставку оборудования в кратчайшие сроки, эксперты Softline выполнили полный цикл пусконаладочных работ. В присутствии заказчика была проведена комплексная проверка функционирования оборудования, которая не выявила дефектов.