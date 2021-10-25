«Ростех» ввел две новые компетенции в WorldSkills Hi-Tech 2021

В сборную госкорпорации «Ростех» вошли 204 специалиста – представители более 50 предприятий. Работники поборются за звание лучших в 31 компетенции, среди которых аддитивное производство, инженерный дизайн CAD, изготовление прототипов, промышленную робототехнику, технологии композитов и другие.

В этом году по инициативе «Ростеха» в чемпионат введены 2 новые компетенции – «литейное производство» и «бережливое производство / развитие производственных систем». Методология обучения по ним была разработана Академией Ростеха в интересах нескольких корпораций России. Крупнейшие промышленные организации, делая ставку на рационализаторское мышление и бережливое производство, уже давно сформировали запрос на повышение качества работы и соответствующую актуализацию образовательных стандартов по новым компетенциям.

«В рамках чемпионата соревнуются не просто работники промышленных предприятий, а представители высокотехнологичных профессий, те самые «инженеры будущего», которые необходимы для опережающего развития страны. Для работодателей чемпионаты профессионального мастерства – это инструмент кадрового развития, возможность объективно оценить уровень компетенций и конкурентоспособность трудовых коллективов. Для молодых специалистов это возможность почувствовать силы, отточить профессиональные навыки и умения, получить объективную оценку квалификации со стороны экспертов, коллег, руководства. Участие в таких соревнованиях открывает перед ними новые карьерные перспективы», – отметил заместитель генерального директора «Ростеха» Николай Волобуев.

Отбор и подготовка членов сборной заняли почти год. За это время участники прошли обучение по методикам WorldSkills. В сборную вошли профессионалы 13 дочерних холдингов «Ростеха» из Москвы, Казани, Новосибирска, Уфы и других городов России.

Команда «Ростеха» будет представлена в основной соревновательной категории, а также в категории «юниоры» – самым юным участникам сборной 14 лет. В сборную, помимо участников, также входят эксперты, которые не участвуют в соревнованиях, а выступают в роли наставников и во время чемпионата контролируют соблюдение правил командами и оценивают работы.

Подготовкой сборной госкорпорации занимается академия «Ростеха». Она также проводит обучающую программу во время внутренних корпоративных чемпионатов, а также участвует в расширении числа компетенций, в которых соревнуются участники уровней чемпионата. Например, компетенция «управление жизненным циклом» введена по инициативе «Ростеха» в 2015 г., а с 2018 г. по ней проводятся соревнования на турнирах WorldSkills различного уровня.

VIII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech) пройдет в Екатеринбурге с 25 по 29 октября 2021 г. в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».