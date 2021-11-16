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Ученик столичного детского технопарка стал призером Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech

Восьмиклассник из Москвы Даниил Конахин занял второе место на VIII Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021. Ученик школы № 2098 имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора, слушатель детского технопарка «На Зорге» участвовал в соревнованиях в составе команды юниоров госкорпорации «Роскосмос».

«Теперь Даниилу предстоит бороться за победу в следующей возрастной категории — 14–16 лет. Он продолжит учиться и готовиться к соревнованиям в детском технопарке. Там он приобретет опыт, который пригодится и во время учебы в университете, и при выборе дальнейшего жизненного пути. А участие и победы в чемпионатах WorldSkills станут серьезным вкладом в собственное будущее, позволят привлечь внимание потенциальных работодателей», — отметила заммэра Наталья Сергунина.

Чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности проходил в Екатеринбурге в конце октября 2021 г. Около 500 человек демонстрировали навыки по 39 компетенциям в сфере производства, инженерных, информационных, строительных технологий, услуг, транспорта и логистики. Даниил Конахин соревновался в категории юниоров от 11 до 14 лет в компетенции «Сетевое и системное администрирование».

«Технопарк “На Зорге” был открыт четыре года назад. Он стал четвертым детским технопарком столицы. Различные программы обучения и мастер-классы в нем за эти годы прошли около пяти тысяч школьников. Занятия с подростками проводят практикующие профильные специалисты, поэтому слушатели получают навыки, необходимые для решения актуальных задач в жизни, а не только теоретические знания. Высокий уровень обучения лучше всего доказывают победы учащихся в различных конкурсах и соревнованиях. Так, Даниил Конахин неоднократно принимал участие, становился призером и побеждал в чемпионатах WorldSkills», — сказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В детском технопарке «На Зорге» Даниил занимается два года. В 2019/2020 учебном году он вместе с другими учениками своей школы освоил базовый курс по направлениям «Графический дизайн», «3D-моделирование» и «Сетевое и системное администрирование». По окончании первого этапа обучения каждый мог выбрать интересное для себя направление. Даниил остановил выбор на системном администрировании и 3D-моделировании.

В 2020 г. он впервые участвовал в региональном чемпионате WorldSkills «Московские мастера — 2020». В команде с еще одним слушателем технопарка Владиславом Машутиковым он занял второе место в компетенции «Сетевое и системное администрирование».

После этого Даниил Конахин прошел отбор в сборную Москвы для участия в национальном чемпионате. В августе команда завоевала золото, а Даниил стал чемпионом России в возрастной категории 11–14 лет в своей компетенции. Его результаты заметили в госкорпорации «Роскосмос» и пригласили участвовать в Национальном чемпионате Worldskills Hi-Tech 2021. Школьник попал в команду юниоров, которая стала серебряным призером соревнований.

Куратором, наставником и тимлидером его команды является Екатерина Жукова. Она сама завоевывала призы различных чемпионатов профмастерства и разработала для подготовки ребят собственную методику. Ее ученики не первый год побеждают в региональных чемпионатах WorldSkills и KidSkills. При этом наставница учится в 11-м классе — это уникальный случай эффективной работы и передачи опыта в детских технопарках.

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