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Сотрудники ТТК победили во всероссийских соревнованиях World Skills Hi-Tech 2019

ПО Софт Бизнес Кадры Телеком Техника
Сотрудники российской телекоммуникационной компании ТТК одержали победу в соревнованиях World Skills Hi-Tech 2019. Представители дочерней компании РЖД продемонстрировали выдающийся уровень знаний в области квантовых технологий.

Успех сотрудников ТТК

Сотрудники ТТК, дочернего предприятия «Российских железных дорог» (РЖД), стали победителями всероссийских соревнований профессионального мастерства World Skills Hi-Tech 2019 в компетенции «Квантовые технологии». Команда выступала под флагом РЖД. Подведение итогов конкурса прошло в конце минувшей недели в Екатеринбурге.

В составе команды, одержавшей победу в соревнованиях, выступали сотрудники ТТК Леонид Шаров, главный специалист отдела развития первичной сети департамента технической политики и развития, и Евгений Зелютков, руководитель проекта департамента стратегии и развития бизнеса.

По условиям конкурса, участники команд собирали и настраивали квантовые коммуникационные системы, выполняли локализацию и устранение неисправностей, демонстрировали мастерство в программировании и вычислениях на квантовом компьютере.

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Сотрудники ТТК победили во всероссийских соревнованиях World Skills Hi-Tech 2019

Леонид Шаров блестяще справился со всеми конкурсными заданиями, опередив сильных соперников из других технологических компаний, таких как, например, «Росатом». Его коллега Евгений Зелютков выступал в качестве эксперта-компатриота, проводил подготовку и сопровождение участника на чемпионате, следил за соответствием конкурсных процедур регламенту чемпионата.

РЖД и квантовые технологии

По словам генерального директора ТТК Романа Кравцова, внедрение квантновых технологий является важным и перспективным направлением технологического развития, которому уделяется высокое внимание в холдинге РЖД.

«ТТК, как провайдер цифровых сервисов, активно участвует в исследовании и внедрении квантовых коммуникаций, – отметил Кравцов. – Ключевое условие этого процесса – наращивание компетенций технического персонала. Победа сотрудников ТТК во всероссийских соревнованиях World Skills Hi-Tech 2019 демонстрирует высокую профессиональную подготовку наших специалистов и готовность компании решать амбициозные технологические задачи».

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