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Google раздаст бесплатные курсы техподдержки россиянам, потерявшим работу

Google через движение Worldskills Russia распределит несколько тысяч сертификатов на бесплатные курсы на платформе Coursera, посвященные технической поддержке. Сертификаты будут распределяться среди молодежи и людей, потерявших работу в кризис.

Сотрудничество Google и Worldskills Russia

Google и АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (Worldskills Russia) договорились о сотрудничестве в сфере подготовки кадров, проведения исследований в области образования и карьерных исследований. Первым проектом в рамках подписанного об этом меморандума станет поддержка российских пользователей в освоении новой профессии - инженер технической поддержки.

Google, при содействии Worldskills Russia, предоставит несколько тысяч бесплатных лицензий на профессиональные сертификаты для обучения по программе «ИТ-поддержка Google». Курс работает на платформе Coursera и состоит из 110 часов теоретических и практических интерактивных занятий, в рамках которых можно смоделировать различные ситуации работы ИТ-поддержки из реальной жизни.

Что обеспечат курсы от Google

Среди тем, которые затрагиваются в программе - основы технической поддержки, системное администрирование, сервисы ИТ-инфраструктуры и т.д. По окончанию программы, учащиеся будут знать об устройстве и функционировании операционных систем начнут разбираться в вопросах системного администрирования и обеспечения безопасности, смогут оказывать техническую пользователям.

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Google распределит несколько тысяч сертификатов на бесплатные курсы о техподдержке

Занятия проходят на английском языке с субтитрами. Затрачивая на обучение около часа в день, учащиеся смогут пройти курс за четыре-шесть месяцев и получить профессиональный сертификат Google. Регистрация на курс «ИТ-поддержка Google» открыта для выпускников экзамен на высокий балл, а также россиян, успешно прошедших обучение по федеральным программам, реализуемым Академией Worldskills Russia.

Распределением сертификатов займется непосредственно Worldskills Russia. Как пояснил гендиректор организации Роберт Урвазов, сертификаты будут распределяться среди молодежи и людей, потерявших работу из-за пандемии коронавирусы.

«За последний год стало понятно, что быстро адаптироваться к новым условиям - жизненно важно, - говорит Урвазов. - Мы хотим помочь тем, кто готов развиваться, осваивать новые профессии, повышать квалификацию и не стоять на месте. Google рассмотрел нас как крупного игрока, у которого есть репутация и опыт переподготовки: за прошлый год мы подготовили более 200 тыс. человек».

Национальный чемпионат Worldskills

Подписание соглашение состоялось в ходе прошедшего в Уфе девятого национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills. В нем приняли участие 1,78 тыс конкурсантов из 76 регионов страны.

Среди ИТ-компетенций на чемпионате были промышленная робототехника, технологии информационного моделирования BIM, геопространственные технологии, геномная инженерия, интернет вещей, интернет маркетинг, информационные кабельные сети, ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8», корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, машинное обучение и большие данные, мобильная роботехника, разработка виртуальной и дополненной реальности, электроника, изготовление прототипов, токарные работы на станках с ЧПУ (числовое программное управление), фрезерные работы на станках с ЧПУ, 3D-моделирование компьютерных игр, цифровое земледелие, а также магистральные линии связи, строительство и эксплуатация ВОЛП (волоконно-оптические линии передач).

Игорь Королев

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