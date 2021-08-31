Google раздаст бесплатные курсы техподдержки россиянам, потерявшим работу

Сотрудничество Google и Worldskills Russia

Google и АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (Worldskills Russia) договорились о сотрудничестве в сфере подготовки кадров, проведения исследований в области образования и карьерных исследований. Первым проектом в рамках подписанного об этом меморандума станет поддержка российских пользователей в освоении новой профессии - инженер технической поддержки.

Google, при содействии Worldskills Russia, предоставит несколько тысяч бесплатных лицензий на профессиональные сертификаты для обучения по программе «ИТ-поддержка Google». Курс работает на платформе Coursera и состоит из 110 часов теоретических и практических интерактивных занятий, в рамках которых можно смоделировать различные ситуации работы ИТ-поддержки из реальной жизни.

Что обеспечат курсы от Google

Среди тем, которые затрагиваются в программе - основы технической поддержки, системное администрирование, сервисы ИТ-инфраструктуры и т.д. По окончанию программы, учащиеся будут знать об устройстве и функционировании операционных систем начнут разбираться в вопросах системного администрирования и обеспечения безопасности, смогут оказывать техническую пользователям.

Google распределит несколько тысяч сертификатов на бесплатные курсы о техподдержке

Занятия проходят на английском языке с субтитрами. Затрачивая на обучение около часа в день, учащиеся смогут пройти курс за четыре-шесть месяцев и получить профессиональный сертификат Google. Регистрация на курс «ИТ-поддержка Google» открыта для выпускников экзамен на высокий балл, а также россиян, успешно прошедших обучение по федеральным программам, реализуемым Академией Worldskills Russia.

Распределением сертификатов займется непосредственно Worldskills Russia. Как пояснил гендиректор организации Роберт Урвазов, сертификаты будут распределяться среди молодежи и людей, потерявших работу из-за пандемии коронавирусы.

«За последний год стало понятно, что быстро адаптироваться к новым условиям - жизненно важно, - говорит Урвазов. - Мы хотим помочь тем, кто готов развиваться, осваивать новые профессии, повышать квалификацию и не стоять на месте. Google рассмотрел нас как крупного игрока, у которого есть репутация и опыт переподготовки: за прошлый год мы подготовили более 200 тыс. человек».

Национальный чемпионат Worldskills

Подписание соглашение состоялось в ходе прошедшего в Уфе девятого национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills. В нем приняли участие 1,78 тыс конкурсантов из 76 регионов страны.

Среди ИТ-компетенций на чемпионате были промышленная робототехника, технологии информационного моделирования BIM, геопространственные технологии, геномная инженерия, интернет вещей, интернет маркетинг, информационные кабельные сети, ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8», корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, машинное обучение и большие данные, мобильная роботехника, разработка виртуальной и дополненной реальности, электроника, изготовление прототипов, токарные работы на станках с ЧПУ (числовое программное управление), фрезерные работы на станках с ЧПУ, 3D-моделирование компьютерных игр, цифровое земледелие, а также магистральные линии связи, строительство и эксплуатация ВОЛП (волоконно-оптические линии передач).