Компьютерная платформа «ПЛИТА», предназначенная для управления данными предприятий, теперь совместима с «Ред ОС»

Специалисты компаний «ГИНТЕЛЛ» и «Ред Софт» провели тестирование кроссплатформенного веб-решения для управления данными «ПЛИТА» с операционной системой «Ред ОС». Результаты испытаний зафиксированы в протоколе тестирования и официально подтверждаются соответствующим сертификатом. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Интеграция решений открывает новые возможности для предприятий, в том числе горной отрасли, позволяя эффективно организовать хранение и управление данными в защищенной среде. «ПЛИТА» позволяет объединить различные службы предприятия в единое цифровое пространство и структурировать информацию. «Ред ОС», в свою очередь, предоставит пользователям безопасную операционную систему с удобным интерфейсом, настраиваемым под личные предпочтения.

«ПЛИТА» — кроссплатформенное веб-решение для управления данными, позволяющее объединить различные службы предприятия в едином цифровом пространстве и упорядочить поступление, хранение и работу с информацией. «ПЛИТА» разработана на микросервисной архитектуре и способна расширять свою функциональность за счет добавления различных специализированных модулей.

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).