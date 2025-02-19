ГИНТЕЛЛ
|19.02.2025
|Программное решение «Документатор» совместимо с «Ред ОС М» 1
|18.02.2025
|Компьютерная платформа «ПЛИТА», предназначенная для управления данными предприятий, теперь совместима с «Ред ОС» 1
ГИНТЕЛЛ и организации, системы, технологии, персоны:
|Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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