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Программное решение «Документатор» совместимо с «Ред ОС М»

Компании «Гинтелл» и «Ред Софт» подтвердили совместимость программного решения для сбора данных в полевых условиях «Документатор» с мобильной операционной системой «Ред ОС М». Результаты тестирования зафиксированы в соответствующих протоколах испытаний. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Использование «Документатора» в среде «Ред ОС М» повышает эффективность и мобильность рабочего процесса в полевых условиях, адаптируя его под различные условия и задачи. Функция переключения между мобильным и настольным режимами «Ред ОС М» улучшает продуктивность и гибкость в рабочих процессах. Мобильный режим позволит документировать информацию с использованием сенсорного экрана и камеры устройства в условиях, где доступ к стационарным компьютерам ограничен. Настольный режим, в свою очередь, упрощает управление объемом данных и создание отчетов.

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Цифровизация

«Документатор» — кроссплатформенное приложение, полевой помощник, которое может работать как онлайн, так и офлайн, предназначенное для документирования информации с возможностью создания любой схемы хранения данных за счет использования конструктора таблиц, правил проверок данных в режиме реального времени, использования выпадающих справочных списков и правил автоматической подстановки, а также возможности экспорта и импорта данных в различные файловые форматы и СУБД.

«Ред ОС М» — российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№19638 от 18.10.2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. Операционная система «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. Переключение между режимами происходит за доли секунды.

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