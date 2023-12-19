«Диасофт» разработал продукт для централизованного управления данными об участниках бизнес-процессов компании

Компания «Диасофт» разработала программный продукт «Реестр участников» для ведения информационной базы обо всех участниках бизнес-процессов организации (клиентах, контрагентах, их представителях, бенефициарах и выгодоприобретателях, плательщиках и др.). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Основные задачи «Реестра участников»: создание и редактирование информационных карточек участников; хранение истории изменения данных; управление статусами участников с возможностью создания черновиков; контроль доступа к данным за счет настройки правил доступа.

Продукт обеспечивает централизованное хранение и управление данными об участниках бизнес-процессов. Он предоставляет необходимую информацию всем системам-потребителям за счет готовых интеграционных инструментов (REST API, Digital Q.Kafka). В состав продукта также входит виджет, который можно встраивать в UI прикладных продуктов для оперативного поиска, добавления, редактирования данных об участниках.

В продукте реализованы преднастроенные стандартные типы участников: юридические и физические лица, ИП. Благодаря встроенным low-code инструментам пользователи продукта могут создавать новые типы участников, в зависимости от особенностей бизнес-процессов организации. Для каждого нового типа можно указать обязательные и дополнительные информационные блоки (например, паспортные данные, контактная информация, реквизиты и др.). Это позволяет добавлять новые типы участников без доработок системы, сегментировать и структурировать данные для их эффективного использования.

При заполнении форм в «Реестре участников» осуществляется форматно-логический контроль: корректность данных проверяется автоматически. В продукте также реализована возможность получения данных из открытых источников (ЕГРЮЛ, ЕГРИП и др.).

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Функционал продукта позволяет устанавливать типизированные связи между участниками (рабочие, родственные и другие) и визуализировать их в виде наглядных схем.

Продукт реализован в микросервисной архитектуре и может быть легко интегрирован в любой ИT-ландшафт.

«Реестр участников» входит в состав кросс-продуктовой платформы Digital Q.ClientCatalog, включенной в Единый реестр российских программ для ЭВД и БД (реестровая запись №17266 от 11.04.2023 г.).