Большинство татарстанских родителей доверяют государственным школам

По данным опроса МТС AdTech, 65% родителей Татарстана и других регионов Поволжья отдали или планируют отдать своего ребенка в государственную школу. При выборе места учебы респонденты чаще всего руководствуются близостью к дому, удобством и безопасностью пути до образовательного учреждения и реже всего обращают внимание на рейтинг учебного заведения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Приволжский федеральный округ по спросу на частное школьное образование занял предпоследнее место, обогнав только Северо-Западный округ. Самый высокий спрос зафиксирован в Уральском федеральном округе, здесь 43% опрошенных ответили, что предпочли бы для своих детей частную школу. Чуть меньше негосударственным образованием интересуются в Дальневосточном (39%) и Центральном (38%) федеральных округах.

По данным исследования МТС AdTech, к выбору школы родители Татарстана и других регионов России подходят прагматично: 83% отдадут или отдали своего ребенка в школу по месту фактического проживания, 36% учитывали удобство и безопасность дороги до учебного заведения. Репутация школы стала важным фактором для каждого третьего родителя, отзывы знакомых о школе учли 23% респондентов. И только 17% родителей выбирали школу по специализации и 16% по месту учебного заведения в рейтингах.

При подготовке к школе, 48% опрошенных МТС AdTech россиян отмечают нехватку времени, 40% — нехватку денег. С организационными трудностями (сбор документов, очередь в школу и т.д.) сталкивается каждый третий родитель. Каждый третий родитель сталкивается с отсутствием мотивации учиться у ребенка, но только каждый десятый ученик посещает школьного психолога для решения своих проблем. Из сложных моментов респонденты отмечают также волнение за детей. Практически каждый второй родитель (48%) переживает за своих будущих первоклассников, а за выпускные экзамены и последующий выбор профессии одиннадцатиклассников тревожится каждый четвертый опрошенный (25%).

