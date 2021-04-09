Спецпроекты

«Швабе» поставит в Италию партию оптических прицелов

Техника

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» поставит в Италию партию оптических прицелов. Экспортный контракт будет реализован в рамках взаимодействия «Швабе» и компании Aurora International srl. Поставку выполнит Новосибирский приборостроительный завод холдинга.

Дистрибьютор российской оптики в Италии получит уже известные на рынке ЕС прицелы постоянной кратности, а также новые модели со сменным увеличением и повышенным светопропусканием. Их производит Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) холдинга.

«Компания Aurora International входит в число ключевых экспортных партнеров, поскольку обеспечивает покрытие рынка Европейского союза в профильной для нас отрасли. Запланированный объем поставок в рамках контракта 2021 г. вдвое превосходит объем, реализованный в 2020 г., что свидетельствует о развитии партнерства и ведет к укреплению позиций предприятия на европейском рынке», – отметил генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.

В поставку войдут прицелы ПО4х24, ПО6х36, ПО3-9х24 и ПУ3,5х22, а также новые модели прицелов переменного увеличения ПО104, ПО156, ПО315У и ПО420У. В России по итогам продаж за 2020 г. самым востребованным в линейке НПЗ стал прицел ПО4х24. Наибольший спрос на данную модель отмечен в Сибири и на Дальнем Востоке. Она популярна среди профессиональных стрелков, охотников и страйкболистов.

Выпуск прицелов ПО104 и ПО156, которые готовятся к отправке в Италию, завод начал в ноябре. Среди их преимуществ – широкое поле зрения, шестиуровневая подсветка и диоптрийная подвижка окуляра. Прицелы нового образца не выходят за габариты оружия и при ношении на плече не задевают элементы амуниции стрелка.

Новосибирский приборостроительный завод выпускает ночные и дневные прицелы с разным видом крепления для охотников и спортсменов. Сегодня оптика НПЗ востребована на российском рынке, а также в европейских странах. На экспортной карте предприятия Италия занимает одно из центральных мест.

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