Итальянские и российские ученые объединились для создания новой системы автоматической обработки томографических данных

Итальянский институт нанотехнологий CNR-Nanotec заключил соглашение о сотрудничестве с российской научной компанией Smart Engines на 3 года для реализации проекта по созданию новой автоматической системы томографической реконструкции.

Научно-исследовательская компания Smart Engines, специализирующаяся на разработке алгоритмов компьютерного зрения, машинного обучения и ИИ, и CNR-Институт Нанотехнологий Национального исследовательского совета Италии (CNR-Nanotec), подписали соглашение о трехлетнем сотрудничестве. Его цель — обмен опытом в сфере разработки алгоритмов томографической реконструкции при оценивании эффективности применения передовых методов лечения и изучении нервно-сосудистых заболеваний. Совместная научная группа приступила к реализации проектов по использованию нейросетевых технологий для работы с изображениями фазоконтрастной томографии.

В рамках подписанного акта предполагается организация академического и научного обмена опытом, а также обмен студентами и учеными, разработка совместного проекта в области развития методов рентгеновской томографии и микроскопии для содействия в рамках национальных и международных исследовательских программ.

Исследователи итальянской группы обладают многолетней экспертизой проведения уникальных измерений на мировых источниках синхротронного излучения и теоретическими знаниями, необходимыми для построения математических моделей, описывающих процесс формирования изображений. Ученые Smart Engines умеют создавать энергоэффективные нейросетевые модели, которые способны снизить дозу облучения пациентов при проведении медицинских исследований средствами рентгеновской томографии. Именно необходимость снижения дозовой нагрузки является ограничением для применения уже существующих медицинских компьютерных систем и местом для концентрации усилий междисциплинарных научных групп для создания новых систем автоматической обработки томографических данных высокого разрешения.

«Для Smart Engines сотрудничество с ведущим итальянским академическим университетом нанотехнологий — отличная возможность увеличить количество научных достижений в области компьютерной томографии. Со своей стороны, мы предлагаем собственные нейросетевые архитектуры, применение которых позволяет снизить необходимую дозу облучения пациентов при проведении рентгеновской компьютерной томографии. И, конечно, важно отметить, что взаимодействие между учеными разных стран является необходимым условием для научного прогресса», — сказал Владимир Арлазаров, к.т.н., генеральный директор Smart Engines.