Коллекции итальянских музеев оцифруют на «ЭларСкан»

В историческом замке города Удине началась оцифровка фондов. Используя финансирование европейского проекта, городские музеи приобрели современный планетарный сканер «ЭларСкан» для создания электронной коллекции фотографий, рисунков и гравюр XIX-XX веков. Об этом CNews сообщили представители компании «ЭЛАР».

Перевод коллекции в электронный формат имеет большую ценность для итальянских музеев, исследователей и любителей истории. В конце 2021 г. партнер «ЭЛАР», компания PageNet srl, установила универсальный планетарный сканер «ЭларСкан» А2-600КС.

ЭларСкан

«Благодаря европейскому проекту у нас появилась возможность оцифровать большое количество фотографий, собранных в нашей коллекции, художественные альбомы Brisighelli и другие оригиналы большого формата. Это чрезвычайно важная коллекция для ученых, исследователей и энтузиастов. “ЭларСкан” будет также полезен для оцифровки таких материалов, как рисунки и гравюры. Коллекция ценна всем, кто хочет реконструировать историю нашего края, кто хочет понять, как изменились пространства, города, поселки, кто хочет сделать проект реставрации более или менее важного здания или узнать, как изменились обычаи и традиции территории», – сказала куратор фототеки Сильвия Бьянко (Silvia Bianco).