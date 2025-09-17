Мах перевел каналы в режим открытого тестирования для авторов А+

Национальный мессенджер Мах завершил первый этап тестирования каналов — он проходил в закрытом формате и продлился два месяца. В тесте приняли участие более 600 авторов из разных тематических категорий с совокупной аудиторией более 5,5 млн пользователей. Об этом CNews сообщили представители VK.

17 сентября 2025 г. Мах переходит ко второму этапу тестирования. Это означает, что блогеры категории «А+» — авторы с количеством подписчиков в одной из соцсетей более 10 тыс. — могут завести канал в Мах самостоятельно. Авторы смогут сохранить привычные для пользователей названия своих каналов и сообществ.

Для создания канала в Мах необходимо обновить приложение и оставить заявку в чат-боте «Каналы в Мах». Найти чат-бот можно через поиск по слову «каналы» или по ссылке: max.ru/channel_bot, далее необходимо нажать на кнопку «начать» и следовать инструкциям. После одобрения заявки автор создает канал. Ник и название сформируются автоматически и будут идентичны данным из реестра Роскомнадзора.