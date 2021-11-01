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Минцифры и Роскомнадзор берут на учет трансграничные линии связи

Минцифры подготовило проект постановления Правительства, предполагающий создание в России реестра линий связи, пересекающих границу страны. Также в реестр будут занесены и средства связи, подключенные к таким линиям. Оператором реестра предложено назначить Роскомнадзор.

Трансграничные линии пересчитают

Минцифры России подготовило проект постановления Правительства, разрабатываемый с целью ведения реестра учета трансграничных линий связи и средств связи. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Под трансграничными подразумеваются линии связи, пересекающие госграницу России.

Как сообщили CNews представители Минцифры, после вступления в силу документа задача по управлению новым реестром ляжет на плечи Роскомнадзора. Проект опубликован 29 октября 2021 г. и находится на стадии общественного обсуждения. Она продлится до 22 ноября 2021 г. (15 рабочих дней).

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Попасть в новый реестр Роскомнадзора можно будет только при предоставлении правдивых сведений о линиях связи

Документ получил название «Об утверждении порядка ведения реестра линий связи, пересекающих госграницу России, и средств связи, к которым подключаются указанные линии связи, порядка включения сведений о линиях связи, пересекающих госграницу РФ, и средств связи, к которым подключаются указанные линии связи, в указанный реестр, порядка направления уведомления о выполнении требований к линиям связи, пересекающим госграницу России, и к средствам связи, к которым подключаются указанные линии, для включения сведений о них в указанный реестр».

Преследуемые цели

Как сообщили CNews представители Минцифры, на момент подготовки проекта постановления Правительства реестр трансграничных линий связи подключенных к ним средств связи в России отсутствовал как таковой. Также государство никак не учитывает и переходы трафика через границу.

«Проект постановления разработан во исполнение требований, установленных федеральным законом 319-ФЗ, для организации учета трансграничных линий связи и средств связи, которые к ним подключены. Отсутствие контроля за функционированием линий связи в точках пересечения государственной границы увеличивает риски наступления негативных последствий, в том числе нарушение целостности сети электросвязи, ограничение доступа к ресурсам сети Интернет, реализация обхода блокировок запрещенного контента», – добавили представители ведомства.

Что изменит законопроект

В пояснительной записке к проекту постановления сказано, что его основной целью является определение трех категорий правил. Первая – это правила ведения реестра трансграничных линий связи и использующихся в них средств связи.

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Проект также вводит определение правила включения сведений о трансграничных линиях связи и средствах связи в реестр. Помимо этого, он определяет правила «направления операторами связи, собственниками или иными владельцами линий связи, пересекающих госграницу России, уведомления в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о выполнении требований к линиям связи, пересекающим госграницу России, и к средствам связи, к которым подключаются указанные линии, указанных в п. 1 ст. 561-1 Федерального закона “О связи”, для включения сведений о них в реестр».

В тексте проекта постановления указано, решение по включению линии и средств связи в реестр его (Роскомнадзор) будет принимать по результатам проведенного их обследования. Процесс включает в себя проверку соответствия фактических параметров линий указанным в заявке на внесение в реестр. В случае выявления расхождения в сведениях в реестр они внесены не будут. Максимальный срок проведения обследования трансграничной линии – 20 рабочих дней (приблизительно один календарный месяц).

Первые шаги

О планах властей по созданию реестра трансграничных линий связи стало известно еще в июне 2021 г. Как сообщал CNews, с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. В начале лета 2021 г. комитет Госдумы по информполитике и одобрил поправки к закону «О связи», предложенные ко второму чтению в рамках рассмотрения законопроекта «О доступном интернете».

Документ предполагал, что в России будет создан реестр трансграничных линий связи и подключенных к ним средств связи. Притом прямо указывалось, что создать такой реестр должен именно Роскомнадзор. Согласно тексту документа, формирование реестра должно было начаться с отправки Роскомнадзору владельцами линий и средств связи об используемых ими каналах. Предполагалось, что регулятор со своей стороны также установит требования к трансграничным каналам связи. Их несоблюдение считалось бы основанием для исключения из соответствующего реестра. Доступ операторов к исключенным из реестра каналам связи предлагалось ограничивать.

Эльяс Касми

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