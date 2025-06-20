Минцифры: Онлайн-магазины будут передавать силовикам данные о местоположении пользователей только при подозрении на мошенничество

Минцифры утверждает, что маркетплейсы будут передавать силовикам обширный список информации о своих пользователях, включенный в новую версию Постановления Правительства, не поголовно, а только в случае расследования мошеннических действий.



Опровержение Минцифры

Минцифры опровергло информацию о том, что правоохранительные органы якобы получат данные о местоположении всех пользователей маркетплейсов. Об этом CNews сообщили представители министерства.

«Никакой речи о передаче данных всех пользователей не идет. Информация будет запрашиваться исключительно в случае подозрения на мошенничество. Например, если мошенник под видом продавца завладел данными карты пользователя, или покупатель перевел деньги, но не получил товар», — говорится в сообщении

Предоставление интернет-сервисами информации позволит сократить время на раскрытие киберпреступлений. При запросе правоохранительные органы должны указывать законное основание.

Новые требования по предоставлению информации

Проект Постановления Правительства «Об утверждении Правил предоставления владельцем агрегатора информации о товарах (услугах) сведений с использованием СМЭВ по запросу уполномоченного госоргана, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ» опубликован на портале проектов нормативных актов 18 июня 2025 г.

© Primakov / Фотобанк Фотодженика Силовые ведомства по запросу смогут получить данные о месторасположении клиентов маркетплейсов

Документ расширил перечень сведений, подлежащих передаче по запросу силовиков (МВД, ФСБ, «Росгвардия», Следственный комитет, Федеральная служба охраны и пр.) через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и включил туда данные о месторасположении покупателей.

Добавлены сетевые адреса и порты (идентификаторы программы или процесса, которые обслуживают IP-адрес) пользователя агрегатора, а также слепок операционной системы (отмечено «при наличии»), user-agent (идентификатор пользователя браузера), UID (unique identifier, уникальный идентификатор пользователя на сайте), IMEI (International mobile equipment identity, идентификатор мобильного оборудования), IMSI идентификационного модуля (sim-карты), МАС-адрес (media access control, номер устройства в Сети) и информацию о месте нахождения устройства, посредством которого был получен доступ к сервису, перечислил Forbes.

В предыдущей версии Постановления (от 16 мая) говорилось, что агрегаторы (маркетплейсы, классифайды) должны передавать данные пользователей, указанные ими при регистрации, такие как номер телефона, адрес электронной почты, а также IP-адрес и информацию о о приобретенных товарах и услугах.

Информация о пользователях интернета

В мае 2024 г. CNews писал, что по информации на тот момент, данные об IP-адресах пользователей сайтов сохраняются в рамках исполнения закона о «суверенном Рунете». Закон вступил в силу первого ноября 2019 г., а его главная цель — создание российской независимой инфраструктуры, чтобы обеспечить ее бесперебойную работу в случае враждебных действий со стороны собственников корневых DNS-серверов или правительств стран, где они работают. На начало 2024 г. подавляющее большинство корневых DNS-северов расположено в США и странах Европейского союза (ЕС).

С 2016 г. сервисы, включенные в реестр ОРИ (организаторы распространения информации в сети интернет), должны предоставлять Федеральной службе безопасности (ФСБ) России логин пользователя, его паспортные данные, информацию об учетных записях в других сервисах, IP-адрес и прочие сведения.

Сайты попадают в реестр в добровольном порядке или по или по требованию РКН, которому отправляют обращения силовые структуры. В случае отказа, сервисы или же платформы штрафуют или блокируют по требованию РКН, которому отправляют обращения силовые структуры. В случае отказа, сервисы или же платформы штрафуют или блокируют.