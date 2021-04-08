«Ситроникс» и ТИУ создают центр компетенций в ИТ-cфере

ГК «Ситроникс» и Тюменский индустриальный университет (ТИУ) договорились о создании на базе вуза технологического образовательно-исследовательского кластера для развития цифровых компетенций кадрового потенциала.

В рамках соглашения ТИУ организует подготовку специалистов по направлениям «Информационные системы и технологии», «Программная инженерия» на основе проектного обучения. Создаваемый в университете центр компетенций по запросу группы компаний «Ситроникс» будет предоставлять квалифицированные кадры для участия в реализации совместных проектов.

«Соглашение с Тюменским индустриальным университетом о создании Центра компетенций – наш первый подобный проект с учебными заведениями. ТИУ – опорный вуз, который готовит технические кадры в строительной, нефтегазодобывающей отрасли и в ИТ-направлении. Сотрудничество с университетом будет способствовать цифровизации нефтегазовой и добывающей отраслей. Планируется, что при необходимости центр компетенций будет принимать участие во внедрении решений группы компаний «Ситроникс» в регионе, организует лабораторные и натурные испытания. В свою очередь наша компания будет содействовать реализации исследовательской повестки университета», - сказал президент ГК «Ситроникс» Николай Пожидаев.

На базе центра компетенций специалисты вуза и группы компаний «Ситроникс» планируют разрабатывать проектную документацию, приложения, программное обеспечение, информационные системы, решения на базе методов машинного обучения, прототипы оборудования, а также IoT-устройств.

«В период глобальной цифровизации сотрудничество университета и компании «Ситроникс» в сфере информационных технологий позволит выйти на новый уровень развития и будет способствовать реализации концепции построения цифрового общества в регионе и в образовании. Наш опыт для подготовки специалистов по направлениям «Информационные системы и технологии», «Программная инженерия» поможет в разработке и внедрении инновационных решений на различных уровнях взаимодействия бизнеса, региона, государства и населения», - сказала ректор ТИУ Вероника Ефремова.