«МегаФон» повысил емкость сети для работы и учебы онлайн

К началу учебного года скорость мобильного интернета в отдельных локациях Тюменской области выросла вдвое. Это произошло благодаря тому, что оператор запустил новые базовые станции и модернизировал существующее телеком-оборудование. Реализованные технические решения создали более комфортные условия для онлайн-занятий со своими детьми или решения деловых вопросов на удаленном формате работы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Мероприятия проводились в местах с наибольшей нагрузкой на сеть. Одно из них находится в рабочем поселке Винзили в 30 километрах от областного центра. Здесь проживают около 15 тыс. человек, действует единственная в населенном пункте средняя общеобразовательная школа. Она работает в две смены и, очевидно, что учебное заведение и пришкольная территория во время учебного года становятся одной из наиболее интернет-активных локаций Винзилей.

Благодаря новому оборудованию инженерам оператора удалось повысить емкость сети, обеспечить стабильный сигнал на улице и внутри помещений, а также увеличить скорость передачи данных в среднем на 20%.

Специалисты также расширили емкость сети на улице Широтной в Тюмени. Развернутый низкочастотный диапазон обеспечил еще более стабильное покрытие прилегающей территории, что смогут скоро оценить ученики местной школы. Скоростной мобильный интернет дает школьникам больше возможностей для творческого подхода при подготовке домашних заданий, а учителям и родителям – дополнительные ресурсы для эффективной работы и получения новых знаний и навыков, в том числе, на онлайн-курсах.

цифровизация

«Наша задача — не просто увеличивать мощности, а создавать надежную цифровую среду для жизни. Поэтому к новому учебному году мы поработали над скоростью интернета и емкостью сети: новое оборудование, работающее в высокочастотном диапазоне, позволило увеличить скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с, что особенно востребовано с началом нового учебного года и в целом делового сезона. Теперь ученики и студены могут с комфортом смотреть видеоуроки, слушать аудиокниги, а родители проводить рабочие совещание. Мы постарались провести эти работы заблаговременно, чтобы по возвращению из отпусков наши абоненты смогли сразу же окунуться в активную деятельность на повышенных скоростях», — сказал директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

Связь также стала надежнее и на улице Осипенко, где сосредоточены несколько образовательных учреждений, кафе и городская поликлиника. Инженеры модернизировали климатическое оборудование на существующих базовых станциях, что повысило надежность телеком-инфраструктуры.

