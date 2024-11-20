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«МегаФон» добавил интернет-скоростей тюменским новоселам

Новоселы трех тюменских ЖК и жители коттеджного поселка Дербыши теперь могут пользоваться всеми цифровыми сервисами на высокой скорости. Инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции в локациях со значительной концентрацией абонентов за объездной дорогой между Московским и Червишевским трактами. Параметры LTE-сигнала улучшились в ЖК «Гранд квартал», «Ботаника» и «Отличие». Скорость передачи данных в смартфонах активных цифровых пользователей теперь может достигать 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для новых объектов связисты предусмотрели сразу три слоя LTE. Они обеспечивают широкую зону покрытия, увеличенную емкость сети и высокие скорости интернета. После расширения телеком-инфраструктуры снизилась нагрузка на уже существующие объекты связи – качество сигнала стало более стабильным в соседних «спальных районах», а также в поселке Московский.

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Цифровую активность абонентов в этих локациях подтверждают и данные обезличенного трафика. С начала ноября 2024 г. только в зоне действия новых базовых станций в Дербышах и ЖК «Гранд квартал» тюменцы прокачали объем данных, которого хватило бы более чем на 13 тыс. часов видеоконференции в HD-разрешении или на просмотр 5,3 тыс. двухчасовых фильмов в высоком качестве.

«Телеком-инфраструктура в Тюмени и области развивается в соответствии с потребностями жителей. В нашем регионе распространено получение цифровых государственных услуг, многие получают дополнительное образование или работают в онлайн-формате, все чаще оснащают жилье гаджетами для “умного дома”. Потребление интернета с мобильных устройств особенно актуально для новых микрорайонов. Мы видим, что в них трафик растет на 15-20% быстрее, чем в деловом центре. Потому в текущем году мы сделали акцент на обновлении инфраструктуры в таких локациях и уже расширили сеть 4G более чем в десятке новых ЖК», – отметил директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

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