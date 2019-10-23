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Представлен отчет IDC по российскому рынку гиперконвергентной инфраструктуры

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

IDC в Москве на форуме «Гиперконвергентная инфраструктура 2019» представила данные первого отчета ежегодного исследования российского рынка инфраструктуры – Russia Hyperconverged Infrastructure 2019-2023 Market Forecast.

В 2018 году объем российского рынка гиперконвергентных решений составил 55,52 млн долларов США. Гиперконвергентные решения только начинают завоевывать внимание на рынке. Большинство вендоров позиционируют эти решения в качестве эффективных для достаточно широкого круга задач – от инфраструктуры виртуальных рабочих мест, организации сред разработки и тестирования до реализации функционала аналитики в реальном времени и интернета вещей.

В отчете представлен высокоуровневый обзор конкурентного ландшафта и даны рекомендации технологическим вендорам относительно условий, влияющих на активное применение гиперконвергентных решений заказчиками.

В отчете также представлен прогноз роста рынка гиперконвергентных решений с учетом технологических, макроэкономических и других факторов, поддерживающих положительную динамику или сдерживающих рост. IDC предполагает, что в период с 2019 года по 2023 год включительно рынок гиперконвергентных решений будет расти среднегодовым темпом 10,2%.

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«Гиперконвергентные решения предполагают быстрое предоставление инфраструктуры для реализации программ цифровой трансформации, а также модернизации оборудования с учетом эффективной стоимости владения, – отметил ведущий аналитик IDC Михаил Лебедев. – В среднесрочной перспективе и по мере готовности технологии для размещения критически важных для бизнеса приложений рост рынка гиперконвергентных решений продолжится. Кроме того, заказчики обращают внимание на преимущества гиперконвергентных решений для реализации инфраструктуры частного облака».

Форум IDC «Гиперконвергентная инфраструктура 2019» прошел при поддержке ведущих международных и российских вендоров и системных интеграторов, представляющих решения HCI на российском рынке: NetApp, Commvault, Veritas, Nutanix, Softline, CISCO, ITELON, «Открытые технологии виртуализации», AERODISK, «СИЛА». На мероприятии был представлен широкий спектр решений, а также целый ряд успешных кейсов внедрения и использования гиперконвергентной инфраструктуры в российских и зарубежных компаниях.



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