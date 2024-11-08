«Ростелеком» в столице Прикамья сформировал ИТ-инфраструктуру для спортивного клуба «Пермский»

«Ростелеком» в столице Прикамья подключил интернет, цифровую телефонию и Wi-Fi для бойцовского клуба «Пермский». Новое ИТ-оборудование позволяет сотрудникам пермского бойцовского клуба быть на связи с клиентами. Одно из установленных решений – цифровая телефония – имеет функцию записи звонков и аналитики. Сервис оценивает компетентность сотрудника клуба при разговоре с клиентом и может распределить нагрузку звонков на персонал. Свободный Wi-Fi в гостевой зоне клуба позволяет посетителям пользоваться интернетом без ограничений. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Олег Пьянков, основатель бойцовского клуба «Пермский»: «Цифровые помощники от “Ростелекома” — это значительный шаг к созданию комфортной атмосферы для наших клиентов и повышению уровня обслуживания. Теперь каждый может наслаждаться тренировками и общением без лишних преград. Если клиент захочет что-то уточнить по телефону, то ему не нужно будет долго ожидать ответа на линии, сервис тут же переведет звонок на свободного сотрудника. Такие цифровые решения в комплексе делает клуб еще более привлекательным местом для занятий спортом».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Сегодня бизнес нуждается не просто в интернет-инфраструктуре, а в комплексном подходе. Необходимо, чтобы выбранное решение работало по сервисной модели и не требовало больших инвестиции. А самое главное — нужен партнер, который будет сопровождать проект на протяжении всего жизненного цикла. Техническая поддержка стала отдельным вызовом, на который в прежней жизни отвечали зарубежные поставщики, а теперь все эти задачи нужно решать с российскими компаниями. Именно так произошло в случае с формированием инфраструктуры для пермского бойцовского клуба. Коллегам потребовались не только интернет, цифровая телефония и Wi-Fi, но и сервисное обслуживание».