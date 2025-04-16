ХМАО-Югра переходит на виртуальные телефоны «Ростелекома»

Учреждения здравоохранения, образования и социальной защиты Березовского района ХМАО-Югры начали использовать облачные сервисы «Ростелекома». На виртуальную телефонию (ВАТС) перешли центры социального обслуживания в Березово, Игриме и Саранпауле, районные больницы в Игриме и Халимсунте, а также политехнический колледж в Игриме. Всего сотрудники компании установили около 130 новых телефонных аппаратов и внедрили специальное программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома»..

Виртуальная АТС от «Ростелекома» позволяет объединить все телефоны учреждения в единую сеть с общим номером. Благодаря этому сотрудники могут перенаправить звонки, фиксировать разговоры и предоставлять пользователям голосовое меню для выбора нужной услуги. Все записи переговоров хранятся в облаке.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Я бы обозначила формулу успеха виртуальной АТС так: это устойчивое и простое решение, не требующее покупки дополнительного оборудования, с быстрой настройкой, выгодной тарификацией, удобным мониторингом и возможностью расширения под потребности каждого заказчика. Благодаря виртуальной телефонии сотрудники меньше времени тратят на технические вопросы и могут сфокусироваться на выполнении основных задач учреждения».

Использование ВАТС становится глобальным трендом: согласно исследованиям аналитиков iKS-Consulting, рынок виртуальной телефонии в России ежегодно растет примерно на четверть и уже превысил 14 млрд руб. На Урале, включая Свердловскую область и Югру, виртуальные телефоны особенно востребованы в сферах торговли, услуг и государственных учреждениях, поскольку позволяют автоматизировать и усовершенствовать рабочие процессы.