«Ростелеком» внедрил цифровые сервисы в крупном холдинге Пермского края

«Ростелеком» как интегратор цифровых решений организовал стабильную связь и реализовал проект в пермском филиале «Росгосстраха». Теперь клиенты страховой компании могут совершать бесплатные вызовы со всей территории страны на единый телефонный номер с дальнейшей переадресацией звонка нужному специалисту. Сервис сократил время дозвона до 40 секунд, ранее в среднем оно составляло полторы минуты. На сегодняшний день система экономит время сотрудников и клиентов более чем на 20%. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Елена Нестерова, директор филиала ПАО страховая компания «Росгосстрах» в Пермском крае: «Мы стремимся быть максимально удобными и доступными для всех. Благодаря цифровым ресурсам от “Ростелекома” можем предложить нашим клиентам мгновенное обслуживание, быструю консультацию и максимально эффективное взаимодействие между нашими сервисами. Это позволяет населению быстро получать необходимую информацию, оформлять полисы и решать другие вопросы, связанные со страхованием. Кроме того, голосовой помощник сокращает время ожидания ответа оператора и повышает качество обслуживания. Мы уверены, что такой подход поможет нам улучшить отношения с клиентами и повысить их удовлетворенность страховыми услугами».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Быстрые коммуникации — ключевой фактор ведения успешного бизнеса. Сегодня компания “Ростелеком” закрывает все цифровые потребности организаций, для этого мы постоянно совершенствуем свои продукты. Так мы помогаем нашим клиентам не только снизить затраты, но и увеличить прибыль. При использовании решений, которые работают с применением цифровых алгоритмов, у сотрудников компаний появляется возможность всегда оставаться на связи. Эффективности работы операторов также способствует голосовой помощник, который распределяет входящие вызовы, а сотрудники не тратят ресурс на перевод звонка. Цифровая телефония снижает барьеры для обращения клиентов, а это значит, что удовлетворенность при обращении в службы поддержки повышается».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,4 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.