«Ростелеком» организует сеть для защиты персональных данных крупного медицинского центра на Урале

«Ростелеком» организовал сеть по защите персональных данных крупного медицинского центра на Урале. Весной 2024 г. компания провела проверку и аттестацию рабочих мест в клинике «Сибирское здоровье» в Ноябрьске. Специалисты цифрового провайдера создали киберкоридор, который позволит лечебному центру безопасно обмениваться информацией с муниципальными медучреждениями округа, а также обеспечит защиту личных данных и историй болезней пациентов от утечек и хакерских атак. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Артур Галимулин, генеральный директор ООО Медицинский центр «Сибирское здоровье»: «Медицинский центр работает в Ноябрьске с 2005 г. И нам как операторам персональных данных крайне важно, чтобы ИТ-инфраструктура клиники была максимально защищена. От этого зависит эффективность работы лечебного учреждения, а также комфорт наших пациентов».

Специалисты «Ростелекома» провели обследование информационных систем, хранящих персональные данные, установили и настроили программные средства защиты и разработали организационно-распорядительную документацию.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» на Урале: «В условиях цифровизации все большую актуальность приобретает защита ИТ-инфраструктуры предприятий здравоохранения от киберугроз. ''Ростелеком'' готов гарантировать высокий уровень охраны данных. При необходимости мы можем провести проверку сетей для клиентов. По результатам исследования будет предложено специализированное программное решение по информационной безопасности и его внедрение. У нашей компании большой опыт в этом направлении, а также одна из лучших экспертиз по настройке компонентов программных систем».