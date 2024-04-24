Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Ростелеком» помогает крупным предприятиям контролировать технику на строительных площадках в Прикамье

«Ростелеком» запустил пилотный проект по контролю активности арендуемой специальной техники на строительных площадках Перми. Решение было реализовано совместно с застройщиком «СтройПанельКомплект» (СПК). На строительных площадках СПК был установлен программно-аппаратный комплекс DiWo-control, который фиксирует и предоставляет точные данные о местоположении и активности специальной техники. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Небольшие датчики, установленные на стреле экскаватора, подъемнике погрузчика, крюке крана или кузова самосвала, собирают информацию о работе машин и в автоматическом режиме передают ее в диспетчерский пункт.

Александр Сыропятов, исполнительный директор АО «СтройПанельКомплект»: «Сегодня цифровые сервисы активно используются как на производстве, так и в строительстве. Пилотный проект, реализованный с “Ростелекомом”, стал еще одним направлением по цифровизации нашего предприятия. Сотрудничество нацелено на повышение эффективности наших производственных процессов. Контроль работы строительной техники исключает ее простои и нецелевое использование на стройке. Благодаря цифровой аналитике специалисты точно видят, сколько по времени работали экскаватор, погрузчик или кран на площадке, что в перспективе поможет оптимизировать расходы по данному направлению».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Умный программный комплекс для контроля как арендованной, так и собственной специальной техники — это уникальный продукт, который может в онлайн-режиме фиксировать и анализировать экономические показатели. Прозрачность в управлении позволяет не только выявлять нарушения и контролировать технику, но и составлять точный план по использованию транспорта и распределению заявок. На сегодняшний день многие функции на строительных площадках могут быть автоматизированы. При этом предприятия потенциально могут получить выгоду от роста выработки продукции до 20% и снижения затрат в размере от 10 до 40%».

Дмитрий Балдин, «РусГидро»: Вынужденный переход на open source приводит к увеличению поверхности кибератак
безопасность

***

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

В России создан «уникальный БПЛА» самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой. Видео

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Разработчики Astra Linux займутся созданием ПК

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Microsoft удалила из Сети новую модель ИИ. Они забыли ее протестировать «на токсичность»

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Показать еще

Наука

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024