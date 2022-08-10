Участниками профориентационного проекта «Технолето» стали уже 6000 юных москвичей

В бесплатных обучающих программах проекта «Технолето» приняли участие уже 6000 детей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. На курсах ребята знакомятся с современными профессиями. Помимо этого, для них предусмотрены творческие и спортивные занятия. Интенсивы разработаны совместно с высокотехнологичными предприятиями и ведущими вузами столицы. Они проходят на базе детских технопарков и на партнерских площадках. Об этом CNews сообщили представители аппарата мэра и Правительства Москвы.

«За месяц работы проекта его участниками стали 6000 ребят. На развивающие занятия приглашают больше 50 площадок. Детей обучают программированию, предпринимательству, инженерному, кондитерскому делу и другим профессиям. Одно из самых популярных направлений — информационные технологии. Такие курсы предлагают сразу несколько профориентационных центров», — сказала Наталья Сергунина.

Она добавила, что каждый интенсив рассчитан на пять дней. Занятия проходят с понедельника по пятницу. К ним могут присоединиться ребята от семи до 17 лет. Для записи еще доступны две смены, которые завершатся 26 августа 2022 г. Заявки принимают на сайте проекта. Провести время с пользой и получить новые знания

Среди тех, кто уже принял участие в проекте, — 11-летний Дмитрий Кардаков. О «Технолете» он узнал от брата, который посоветовал ему пройти программу «Биотехнолог: мир, которого ты не видишь» в детском технопарке «Superfood Технологии» Московского государственного университета пищевых производств. На занятиях рассказывали о способах культивирования микроорганизмов и проводили интересные лабораторные опыты. Еще Дима посещал другой курс — «3D-печать: напечатать идею возможно». Там он изучал принципы работы 3D-принтера и моделировал различные объекты.

Варваре Шумилиной тоже 11. В технопарке «Superfood Технологии» она проходит уже третью образовательную программу. Первым направлением школьница выбрала «Кондитер: карамельки своими руками». Там ребят учили делать конфеты. Затем она обучалась на интенсиве «Эксперт безопасности питания: как прочувствовать продукты», где узнала об основах сенсорного анализа пищевой продукции. Девочка рассказала, что этот курс понравился ей больше всего. После этого она стала посещать занятия по химии. Еще Варвара планирует пройти программу «Сити-фермер: огород на окне, или как удивить родителей», где можно получить практические навыки выращивания растений.

Другой участник проекта — Андрей Финогенов, ученик восьмого класса физико-математической школы. Решив узнать больше о профессии ИТ-специалиста, он выбрал направление «Стань айтишником» в Центре компьютерного обучения и дополнительного образования. Андрей научился разрабатывать компьютерные игры на специальной платформе Construct. На мастер-классах он также узнал, чем занимаются веб-разработчики, системные администраторы и графические дизайнеры. Мальчик не исключает, что в будущем свяжет свою жизнь с ИТ-сферой.

Курсы, связанные с информационными технологиями, пользуются большой популярностью. Эти интенсивы можно пройти на разных площадках. Так, на программы, посвященные программированию на языке Python и технологиям виртуальной и дополненной реальности, приглашает детский технопарк Российского государственного социального университета.

ИТ-кадры для промышленности будут готовить в специальном образовательном центре Поддержка ИТ-отрасли

В компьютерной академии ТОР ребят научат разработке компьютерных игр, созданию сайтов в конструкторе Wix, гейм-дизайну, 3D-моделированию, а также анимации и мультипликации. Студия «РобоТех.Клуб» предлагает интенсив по робототехнике и программированию.

С автомобилестроением и беспилотным транспортом можно познакомиться в детском технопарке Центра развития инжиниринга Московского политеха. Устройство автомобилей, установку и настройку компонентов транспортного средства участники изучают на базе специального конструктора Educar, имитирующего реальные детали машин.

Киберспорту посвящены смены в центре цифровых профессий «Контролируй игру». Ребята на практике знакомятся с компьютерным спортом и примеряют на себя роль ведущего онлайн-эфиров.

Организатором проекта «Технолето» выступает столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.