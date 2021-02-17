Спецпроекты

Оборудование для выпуска гибких солнечных панелей доставлено в Наноцентр Мордовии

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Строительство компанией Solartek первого в России завода гибких солнечных элементов для производства электроэнергии выходит на новый этап – монтаж оборудования. Ключевая установка производственной линии компании Midsummer доставлена в Саранск на площадку в Центре нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы Роснано.

О локализации производства в России тонкоплёночной фотовольтаики компания Solartek из Группы «ТехноСпарк», Наноцентр Мордовии и шведская компания Midsummer договорились в конце 2019 года. Продукция выйдет на российский рынок под маркой SteelSun. При производстве гибких солнечных панелей будет использоваться одна из двух наиболее распространённых в мире технологий - CIGS (на основе диселенида галлия-индия-меди). Солнечные элементы предназначены для интеграции в кровельные материалы и фасады зданий. Проектная мощность производства составит 10 МВт в год. Пуск первой очереди производства намечен на конец 2021 года.

«В целях испытаний новая машина произвела около тысячи ячеек, подтвердив заявленную производительность оборудования и эффективность солнечных ячеек, которая составила плановые 15%», - рассказал руководитель проекта Дмитрий Крахин.

Компания Solartek разрабатывает промышленные технологии интеграции гибких солнечных модулей в кровлю и окна для упрощения и повышения эффективности «локальных солнечных электростанций». Продукты компании — технологии интеграции гибких модулей в рулонный кровельный материал, черепицу, листовой металл, окна, фасадные панели. На заводе в Саранске начнётся собственное производство гибких солнечных элементов. В рамках исследовательской деятельности R&D-центр Solartek займётся глубоким апгрейдом шведской фотовольтаической технологии для повышения её эффективности и снижения себестоимости конечной продукции.

Midsummer — шведская компания, технологический лидер в области солнечной энергетики, один из ведущих мировых разработчиков и поставщиков передовых интегрированных решений в сфере гибких солнечных элементов. Процесс производства гибких солнечных элементов по технологии Midsummer обеспечивает минимальные выбросы углерода по сравнению с другими производственными технологиями солнечных модулей, что было подтверждено анализом жизненного цикла, проведённым независимыми экспертами. Предполагается, что завод SteelSun станет поставщиком лёгких гибких фотоэлементов, модулей и конечных продуктов не только у нас в стране, но и за рубежом, в том числе при поддержке Midsummer, которая заявила о заинтересованности в дистрибуции солнечных модулей, произведённых в России.

Гибкая фотовольтаика, в том числе интегрированная в конструкционные элементы зданий и сооружений – достаточно быстро развивающийся рынок во всём мире. Его объём увеличится с $6,2 млрд в 2019 до почти $10,0 млрд в 2024 году. Среднегодовой темп роста выручки в сегменте тонкоплёночных солнечных элементов составит 9,8%. Такие оценки содержатся в отчете аналитической компании Energias Market Research.

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