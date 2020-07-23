Банк Хоум Кредит обновил функционал мобильного приложения

Банк Хоум Кредит обновил функционал мобильного приложения. В новой версии клиенты с приложением «Хоум Кредит» для iOS могут переводить рубли в валюту и обратно. Для этого нужна валютная карта Банка Хоум Кредит, а если ее нет — можно оформить карту прямо в приложении.

Также в приложении для iOS теперь можно управлять картами других банков, которые использовались для пополнения кредита или карты Банка Хоум Кредит. Их можно удалять, скрывать, переименовывать и менять порядок на главном экране приложения. Ранее такой функционал был реализован в приложении для Android.

В приложениях для iOS и Andriod добавлены шаблоны переводов по номеру карты, а также отображение статуса по кредитным каникулам для карт: клиенты могут видеть не только факт подключения, но и срок их действия.